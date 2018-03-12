البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

مرجع ايراني كبير يدعو العالم الاسلامي الى فك الحصار عن الشيخ عيسى قاسم

مرجع ايراني كبير يدعو العالم الاسلامي الى فك الحصار عن الشيخ عيسى قاسم
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال آية الله حسين نوري همداني من مراجع التقليد انه يجب على الدول الاسلامية السعي اكثر لفك الحصار عن بيت الشيخ عيسى قاسم الذي يعاني من المرض.

العالم - ايران

واضاف ان الشيخ عيسي قاسم هو من مراجع التقليد في البحرين ولكنه يخضع لظروف صعبة في بيته الذي تحاصره قوات نظام آل خليفة باسناد من السعودية مشيرا الى الظلم الذي يتعرض له ابناء الشعب المسلم في البحرين بزجهم في السجون مشيرا الى مايتعرض له علماء الدين من اضطهاد قائلا ان الشيخ عيسي قاسم كان في صلاة الجمعة يتكلم عن مظلومية الشعب وما يتعرض له من النظام.

وقال آية الله نوري همداني ان النظام البحريني اراد تسفير الشيخ عيسي قاسم من البحرين لكن الشعب قاوم ودافع عنه وقدم الضحايا لذا اضطر النظام علي محاصرته في منزله وبرغم معاناته من المرض لكن السلطات البحرينية لاتسمح له بالخروج للعلاج.

ويفرض النظام الإقامة الجبرية عليه منذ 189 يوما ويحرمه من الرعاية الصحية ويحاصره في منزله في منطقة الدراز المحاصرة منذ 528 يوما.

101

روابط ذات صلة

الرياض والمنامة، وسلامة الشيخ عيسى قاسم

طهران تعرب عن قلقها الشديد ازاء صحة آية الله عيسى قاسم

تدهور حالة الشيخ قاسم تتفاعل عالمياً.. فهل تستجيب المنامة للدعوات الانسانية؟

بالفيديو: الشيخ قبلان يطالب الأمم المتحدة بالتحركة لإنقاذ حياة الشيخ قاسم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: ترامب يعلن خطته للتسوية في الشرق الأوسط قريباً

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الأکثر مشاهدة