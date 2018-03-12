مرجع ايراني كبير يدعو العالم الاسلامي الى فك الحصار عن الشيخ عيسى قاسم

العالم - ايران

واضاف ان الشيخ عيسي قاسم هو من مراجع التقليد في البحرين ولكنه يخضع لظروف صعبة في بيته الذي تحاصره قوات نظام آل خليفة باسناد من السعودية مشيرا الى الظلم الذي يتعرض له ابناء الشعب المسلم في البحرين بزجهم في السجون مشيرا الى مايتعرض له علماء الدين من اضطهاد قائلا ان الشيخ عيسي قاسم كان في صلاة الجمعة يتكلم عن مظلومية الشعب وما يتعرض له من النظام.

وقال آية الله نوري همداني ان النظام البحريني اراد تسفير الشيخ عيسي قاسم من البحرين لكن الشعب قاوم ودافع عنه وقدم الضحايا لذا اضطر النظام علي محاصرته في منزله وبرغم معاناته من المرض لكن السلطات البحرينية لاتسمح له بالخروج للعلاج.

ويفرض النظام الإقامة الجبرية عليه منذ 189 يوما ويحرمه من الرعاية الصحية ويحاصره في منزله في منطقة الدراز المحاصرة منذ 528 يوما.

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