قريبا بغداد تشهد أضخم مشروع استثماري في العراق

العالم - العراق

في هذا الاطار، أشار المستثمر احمد الربيعي، الى أن "هذا المشروع الاستراتيجي سوف يكون شبه مول كبير جدا يحمل الاسواق التجارية التي تخصّ الثقافة الاعلامية في الدرجة الاولى، وهو مشروع للمحلات الالكترونية بالخصوص".

واعتبر المستثمر ذو الفقار الربيعي، أن "هذا المشروع ثقافي اعلامي وترفيهي وتجاري مع شركات صينية رصينة تساعد في رفع الاقتصاد العراقي الى الامام".

من جهته، اعرب الشريك الثاني والمتمثل بالسفير الصيني في العراق عن أمله بتطوير العلاقة بين البلدين.

تشين وي تشينغ، السفير الصيني في العراق، قال: "الصين هي الدولة الصديقة والشريكة للعراق وأصبحت الشريك الاكبر للعراق".

ويرى خبراء اقتصاديون ان اقامة مثل هكذا مشاريع امر سيدفع بعجلة الاقتصاد العراقي الى الامام، خاصة وان البلد بدأ يشهد استقرارا امنيا بعد الانتصارات الاخيرة.

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