البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

السلطات الهندية تعتزم ترحيل اللاجئين الروهينغا

السلطات الهندية تعتزم ترحيل اللاجئين الروهينغا
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير أمن الحدود الهندي، سري كي كي شارما أن الهند ستقوم بترحيل اللاجئين الروهينغا في حال تسللهم إلى أراضي البلاد من بنغلادش المجاورة.

العالمأسيا و الباسفيك

وقال المسؤول الهندي للصحفيين: "قضية اللاجئين الروهينغا تعتبر شاملة، وإن سياستنا تتمثل في ترحيل أي واحد يعبر حدودنا. ونحن لا نعتقل مثل هؤلاء المخالفين، لأنهم سيكونون على مسؤوليتنا في هذا الحال".

وأضاف: "حسب معطياتي هناك ما بين 900 ألف ومليون لاجئ من الروهينغا في بنغلادش، وهناك احتمال كبير لتسللهم إلى الهند. ونحن لا نعتقلهم، بل نجبرهم على العودة".

وذكر المسؤول الأمني، أن السلطات الهندية قامت بتوقيف 87 لاجئا من الروهينغا هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الهندية من بنغلادش المجاورة. وتم ترحيل 76 شخصا منهم إلى بنغلادش.

في تطور آخر, وافقت السلطات في بنغلادش، اليوم الأربعاء، على مشروع لتطوير جزيرة معزولة تقع على خليج البنغال لاستقبال مائة ألف لاجئ من مسلمي الروهينجا الذين فروا من العنف في ميانمار، بتكلفة تبلغ قيمتها 280 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 600 ألف من مسلمي الروهينغا غادروا ولاية راخين إلى بنغلاديش منذ الـ25 أغسطس/آب، على خلفية حملة أمنية أطلقها جيش ميانمار أدت إلى قتل وتهجير مئات الآلاف من الروهينغا.

215-213

 

روابط ذات صلة

صور من معاناة مسلمي الروهينغيا هربا من اعتداءات جیش میانمار

مجلس الأمن الدولي يجتمع بخصوص الروهينغيا

زعيمة ميانمار تتنصل عن مسؤوليتها تجاه قتل مسلمي الروهينغيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: ترامب يعلن خطته للتسوية في الشرق الأوسط قريباً

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الأکثر مشاهدة