السلطات الهندية تعتزم ترحيل اللاجئين الروهينغا

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال المسؤول الهندي للصحفيين: "قضية اللاجئين الروهينغا تعتبر شاملة، وإن سياستنا تتمثل في ترحيل أي واحد يعبر حدودنا. ونحن لا نعتقل مثل هؤلاء المخالفين، لأنهم سيكونون على مسؤوليتنا في هذا الحال".

وأضاف: "حسب معطياتي هناك ما بين 900 ألف ومليون لاجئ من الروهينغا في بنغلادش، وهناك احتمال كبير لتسللهم إلى الهند. ونحن لا نعتقلهم، بل نجبرهم على العودة".

وذكر المسؤول الأمني، أن السلطات الهندية قامت بتوقيف 87 لاجئا من الروهينغا هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الهندية من بنغلادش المجاورة. وتم ترحيل 76 شخصا منهم إلى بنغلادش.

في تطور آخر, وافقت السلطات في بنغلادش، اليوم الأربعاء، على مشروع لتطوير جزيرة معزولة تقع على خليج البنغال لاستقبال مائة ألف لاجئ من مسلمي الروهينجا الذين فروا من العنف في ميانمار، بتكلفة تبلغ قيمتها 280 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 600 ألف من مسلمي الروهينغا غادروا ولاية راخين إلى بنغلاديش منذ الـ25 أغسطس/آب، على خلفية حملة أمنية أطلقها جيش ميانمار أدت إلى قتل وتهجير مئات الآلاف من الروهينغا.

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