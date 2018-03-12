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نائب الرئيس الايراني: الهلال الاحمر الايراني مستعد لمساعدة الشعب اليمني

نائب الرئيس الايراني: الهلال الاحمر الايراني مستعد لمساعدة الشعب اليمني
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد نائب الرئيس الايراني "اسحاق جهانغيري" استعداد الهلال الاحمر الايراني لمساعدة الشعب اليمني الذي يرؤح تحت العدوان والحصار، وذلك في اطار واجبه الانساني.

العالم - ايران

واعرب "جهانغيري" خلال استقباله اليوم الاربعاء الامين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر، الحاج اس سي، عن تقديره لتعاطفه مع المنكوبين بزلزال كرمانشاه غرب البلاد، وقال: كان لهذا الزلزال سمة فريدة من نوعها وغير مسبوقة في العقود الاخيرة، حيث تأثرت مناطق واسعة في غرب البلاد لاسيما في في محافظة كرمانشاه بهذا الزلزال، وتضررت 7 مدن واكثر من 1900 قرية.

وتابع قائلا: لحسن الحظ فان امكانيات منظمات الاغاثة والانقاذ الايرانية وبالخصوص جمعية الهلال الاحمر ساهمت باتخاذ اجراءات جيدة في الساعات الاولى من وقوع الزلزال في اطار مساعدة المنكوبين.

واشار جهانغيري الى ان اكثر من 480 شخصا قتلوا اثر هذا الزلزال المدمر اضافة الى آلاف المصابين حيث تم نقل 7 آلاف مصاب الى المراكز الطبية في اقصر مدة ممكنة بواسطة 36 مروحية.

واوضح النائب الاول لرئيس الجمهورية ان جمعية الهلال الاحمر الايراني قامت باجراءات مؤثرة وجيدة لاسكان المنكوبين بالزلزال بشكل اضطراري وتقديم المساعدات اللازمة لهم، مشيرا الى الحضور الواسع للشعب الايراني وارسال المساعدات الى المتضررين بالزلزال حتى انه تم الاعلان عن عدم الحاجة الى بعض المواد والسلع.

واضاف جهانغيري: نحن نعيش في منطقة حساسة بحيث ان الاحداث المتعددة مثل الحروب والصراعات الداخلية والكوارث الطبيعية تلحق الضرر بالشعوب، وان الجماعات الارهابية والتكفيرية في بعض الدول مثل العراق وسوريا قد تسببت في نزوح الكثير من الاشخاص، وفي شرق ايران ايضا فان هناك الكثير من سكان باكستان وافغانستان بحاجة الى مختلف المساعدات.

واردف النائب الاول لرئيس الجمهورية: للاسف فان الشعب اليمني المظلوم ايضا يعاني من اوضاع سيئة، ومحروم من ابسط الحقوق الانسانية، ويواجه مشاكل في توفير الاحتياجات الدوائية والصحية والغذائية، وفي هذا السياق فان جمعية الهلال الاحمر الايراني وفي ضوء رسالتها العالمية واجبها الانساني، على استعداد من خلال محور الصليب الاحمر الدولي، لمساعدة الشعب اليمني المضطهد.

بدوره اعرب الامين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر، في هذا اللقاء عن مواساته للمنكوبين بالزلزال في محافظة كرمانشاه.

واعرب الحاج اس سي، عن تقديره للاجراءات السريعة التي قامت بها كوادر الاغاثة الايرانية في مساعدة امنكوبي زلزال كرمانشاه، وقال: قدمنا اقتراحا يتم بموجبه تقديم مساعدات صحية واماكن ايواء للمتضررين بالزلزال، بحيث يتمكن سكان المناطق المتضررة بالزلزال من العودة الى حياتهم الطبيعية في غضون عام.

واشار الى امكانيات جمعية الهلال الاحمر، وقال: نسعى الى اقامة ارتباط مناسب من اجل تعزيز التواصل والاستفادة من تجارب وامكانيات جمعية الهلال الاحمر الايراني.

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