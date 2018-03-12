مجلة أمريكية تكشف خطة روسيا في الحرب العالمية الثالثة

العالم - أوروبا

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن الذي يتم طرحه في الوقت الحالي هو "هل تستطيع روسيا والصين هزيمة أمريكا في الحرب العالمية الثالثة"، مشيرة إلى أن كل دولة من تلك الدول تقوم بتطوير ترسانة متقدمة من الأسلحة لتحقيق التفوق على خصومها.

ولفتت المجلة إلى أن روسيا والصين تطوران أسلحة متقدمة تمكنهما من هزيمة طائرات "إف — 22" التي تعد أفضل طائرة هيمنة جوية في الجيش الأمريكي.

وبينما تطور أمريكا قواتها الجوية وتقوم بتدريبات نوعية لنخبة طياريها الذين يقودون طائرات "إف — 22"، تقوم كل من روسيا والصين بتطوير مقاتلات جديدة وأنظمة صواريخ "أرض — جو" يمكنها إسقاط تلك الطائرات وتحييدها في الحرب القادمة.

215-213