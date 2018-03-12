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الجيش الجزائري يكتشف ترسانة أسلحة قرب الحدود المالية

الجيش الجزائري يكتشف ترسانة أسلحة قرب الحدود المالية
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

تمكنت وحدات من الجيش الجزائري، أمس الثلاثاء، من العثور على مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على أسلحة ثقيلة ومخازن وذخيرة ببرج باجي مختار.

العالم - الجزائر

أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس 28 نوفمبر 2017 مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على قاذف صاروخي من نوع RPG-7 ، مع مقذوفين اثنين وحشوة واحدة،  ورشاشين ثقيلين عيار 12.7 ملم مع ماسورة وقاعدة للرمي و3 مخازن و5 أشرطة ذخيرة ورشاش ثقيل من نوع PKT و5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف مع 11 مخزنا للذخيرة وبندقتين نصف آليتين من نوع سيمونوف وشريط ذخيرة لرشاش من نوع FMPK، 13 قنبلة يدوية مع 12 مشعل بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ2932 طلقة من مختلف العيارات وجهازي اتصال لاسلكي".

وأضاف البيان أن "هذه النتائج الميدانية تؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".

المصدر: صحيفة "الشروق"

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