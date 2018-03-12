بريطانيا تستدعي السفير الكوري الشمالي

العالم-اوروبا

وبحسب وكالة رويترز، قالت كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح صاروخا باليستيا جديداعابرا للقارات في "انفراجة" من شأنها أن تضع الأراضي الأمريكية في مرمى أسلحتها النووية.

وقال وزير شؤون آسيا والمحيط الهادي مارك فيلد في بيان"استدعيت السفير الكوري الشمالي إلى وزارة الخارجية كي أوضح له إدانتنا لهذه التجربة الأخيرة لصاروخ باليستي".

وأضاف "كوريا الشمالية تزعم أنها تريد جلب الأمن والاستقرار لشعبها، لكن أفعالها لا تسبب إلا عدم الأمن وتعمق عزلتها".

وحلق الصاروخ الأخير لمسافة أطول وبلغ ارتفاعا أكبر من أي صاروخ آخر أطلقه الشمال، وسقط في البحر قرب اليابان.