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المندوبة الامريكية: اذا نشبت الحرب فسندمر كوريا الشمالية بالكامل

المندوبة الامريكية: اذا نشبت الحرب فسندمر كوريا الشمالية بالكامل
الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

قالت المندوبة الامريكية في الامم المتحدة نيكي هيلي في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول تجربة كوريا الشمالية الصاروخية ان كل دول العالم يجب أن تقطع كافة علاقاتها مع النظام في كورياالشمالية.

العالم-الامريكيتان

مجلس الامن الدولي ناقش في جلسة طارئة، فجر اليوم الخميس، عملية الاطلاق الصاروخية الكورية الشمالية و يطالب المشاركون فيها بتجنب التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية "جيفري فلتمان" في مستهل اجتماع مجلس الأمن الدولي حول تجربة كوريا الشمالية الصاروخية، إنه التقى مع مندوب بيونغ يانغ وبحث معه عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة.

و أعلن المسؤول الأممي أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يفعل كل ما بوسعه من أجل وقف التصعيد في شبه الجزيرة الكورية،حسبما افادت وكالة رويترز.

و من جهته، قالت المندوبة الامريكية في الامم المتحدة "نيكي هيلي" ان اذا ما وقعت الحرب فما من شك بان نظام كوريا الشمالية سيدمر بالكامل.

 وتدعو هيلي كل الدول الى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية، قائلة: يجب أن تقطع كل دول العالم كافة علاقاتها مع النظام في كورياالشمالية و أن تطرد العمالة الكورية الشمالية.

واضافت المندوبة ان ترامب ابلغ الرئيس الصيني بضرورة قطع بكين تجهيز النفط الى كوريا الشمالية.

و صرحت مندوبة اميركا في الامم المتحدة ان التجربة الصاروخية التي اجرتها كوريا الشمالية كانت اكثر تطورا من سابقاتها

وقال الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة ان آفاق التطبيع في كوريا لا تزال غير مرئية.

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعه الطارئ حول كوريا الشمالية بطلب من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت فجر الأربعاء صاروخا باليستيا من مدينة بيونغ سونغ، وأشارت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة في كوريا الشمالية إلى أن ارتفاع الصاروخ الأقصى يقدر بأنه كان 4,500 كلم وقطع مسافة 960 كلم تقريبا.

 

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