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نائب ديمقراطي يكشف

اي مسئول امريكي منح الضوء الاخضر لحصار قطر؟

اي مسئول امريكي منح الضوء الاخضر لحصار قطر؟
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي تيد لو يكشف عن مسئول امريكي و دوره في منح الضوء الاخضر للسعودية في قضية حصار قطر.

العالم-قطر

وحسبما افادت قناة الجزيره، شنّ النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي تيد لو هجوما على جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب وكبير مستشاريه، واتهمه بعدم امتلاك خبرة في السياسة الخارجية تخوله القيام بمهامه الحالية.

وشكك تيد لو في طبيعة العلاقة بين كوشنر والسعودية، وقال إنه منحها الضوء الأخضر لحصار قطر في يونيو/حزيران الماضي.

وقال النائب متحدثا عن صهر ترمب "فيما يتعلق بدور جاريد كوشنر في السياسة الخارجية تجاه السعودية, أنا قلق لأنه لا يمتلك أدنى فكرة عما يقوم به لانعدام خبرته في السياسة الخارجية. كما يساورني قلق كبير إزاء احتمال وجود تضارب في المصالح لديه".

وأشار إلى تقارير إعلامية ذكرت أوائل العام الجاري أن شركة كوشنر سعت حثيثا للحصول على خمسمئة مليون دولار كان قد طلبها من رئيس الوزراء القطري السابق بهدف مساعدته في تخطي مشاكل قانونية محيطة بأحد مبانيه في نيويورك، لكنه لم يفلح في الحصول على الأموال التي طلبها.

وتابع النائب الديمقراطي أن "السعودية فرضت بعد ذلك حصارا على قطر. فهل منحها كوشنر الضوء الأخضر للقيام بذلك؟ الشهر الماضي قام بزيارة لم يعلن عنها مسبقا للسعودية، فهل طلب منهم مساعدته في إخراج ذلك المبنى من المأزق؟ هل نعلم فعلا أن كوشنر يعمل لصالح الشعب الأميركي وليس لمصلحته الخاصة هو وعائلته؟".

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