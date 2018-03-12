ترامب يبحث مكافحة الإرهاب مع رئيس الوزراء الليبي

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وأشارت الرئاسة الأمريكية في بيان صادر عنها إلى أن ترامب يعتزم مناقشة "العلاقات الثنائية وكذلك تأكيد دعم الولايات المتحدة لحكومة ليبيا والتزامها الخاص بتقديم المساعدات لليبيين في تأمين مستقبل أفضل وأكثر أمنا".

كما ذكر أن الجانبين سيبحثان الإجراءات الرامية إلى تأمين المصالحة السياسية في ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية شارك الأربعاء في القمة الإفريقية الأوروبية الخامسة المنعقدة في ساحل العاج، وعقد على هامش القمة جلسة مباحثات مع الممثلة الأوروبية للسياسة الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني.

المصدر: روسيا اليوم

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