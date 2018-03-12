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اللواء باقري: نواصل إيجاد البنى التحتية اللازمة في سواحل مكران

اللواء باقري: نواصل إيجاد البنى التحتية اللازمة في سواحل مكران
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد قائد اسطول الشمال التابع للقوة البحرية الايرانية، ان هذه القوة تواصل إيجاد البنى التحتية في سواحل مكران.

العالم - ايران

وأشار الاميرال احمد رضا باقري الى أهمية البحار، وقال: ان ايران لديها اكثر من 3 آلاف كيلومتر من الحدود البحرية، لذلك فإن التجارة البحرية والحدود البحرية تحظى بالأهمية بالنسبة لنا.

ولفت الى ان الاستفادة من البحار هي من اجل التواجد المقتدر وصيانة البلاد، وأضاف أن التنمية البحرية من اجل ايجاد فرص العمل تعد من الاهداف الكبرى ومن استراتيجيات الاستفادة من البحار.

وتطرق الى تأكيد قائد الثورة على التركيز على تنمية الاقتصاد البحري، وقال: ان اهم مبدأ في هذا المجال هو أنه يجب الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والقدرات، وتنظيم استراتيجيات البحار على هذا الأساس، ورأى ان الامن يشكل احد عناصر التنمية البحرية.

وتابع الاميرال باقري أنه في موضوع إعمار المدن في الخطة التنموية السادسة، فإن القوة البحرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الرائدة في مجال تنمية سواحل مكران، وهي تواصل إيجاد البنى التحتية اللازمة في هذه المنطقة.

وأوضح ان ميناء جاسك يشهد غدا افتتاح مطار تم إنشاؤه بهمة كوادر القوة البحرية في هذه المنطقة.

وصرح أنه ينبغي توسيع نطاق مهام القوة البحرية، إذ أن نطاق هذه المهام اتسع الى اكثر من مليونين و500 ألف كيلومتر مربع، تمكنت خلاله القوة البحرية من حماية 8500 سفينة، لتوفر الامن اللازم لخطوط الملاحة البحرية.

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