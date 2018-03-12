البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

بالفيديو..تعرف على كتاب لا تستطيع قراءته إلا بحرق صفحاته"451 فهرنهايت"!

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كتابا لا نستطيع قراءته الا إذا قمنا بإحراقه .

العالم - منوعات 

451 فهرنهايت هي الدرجة التي يبدأ معها الورق بالاحتراق، ويشتعل. “451 فهرنهايت” هي أيضًا رائعة الأديب الأمريكي راي برادبري Ray Bradbury التي كتبها عن الرقابة ونظم الحكم الشمولية، ولا تزال شهرتها اليوم مدوية كما كانت منذ خمسين عامًا مضت.

“كان النظام واضحًا، ويفهمه الجميع. الكتب يجب أن تحترق، وكذلك البيوت التي تخبئ الكتب“. في الرواية الخالدة، يعمل “جي مونتاج” كرجل مطافئ، وكانت مهمته هو أن يضرم النيران. كان مونتاج يستمتع بوظيفته التي ظل يعمل بها لعشر سنوات، حين ينطلق كل مرة في مهمة في منتصف الليل، أو يرى صفحات الكتب تأكلها النيران المنبعثة من مدفعه المضبوط على درجة واحدة لا تتغير: 451 فهرنهايت!

بعيدًا عن الاستطراد في تفاصيل هذه الرواية الكابوسية (والتي نعيش بعض تفاصيلها للأسف حاليًا في عالمنا المعاصر)، هناك دار النشر تلك التى تدعى Super Terrain والتي قامت بإصدار نسخة خاصة جدًا من أيقونة راي برادبري “541 فهرنهايت” بكتاب بصفحات سوداء لا تتجلى حروفها المطبوعة إلا بحرقها وتعريضها للهب مباشرة! هذا عبقري ومبتكر بحق!

استطاعت دار النشر تحقيق هذه النتيجة المدهشة بالتعاون مع مختبر Charles Nypels Laboratory بهولندا والذي ييتبع أكاديمية Jan van Eyck Academie للفنون الجميلة والتصميم. تعتمد هذه النسخة الخاصة من الرواية على صفحات مطلية بمادة خاصة حساسة للحرارة تشبه على ما يبدو السخام الأسود الذي يزول متى تعرض للاحتراق ليكشف عن الكلمات المطبوعة أسفله. شاهدوا مقطع الفيديو التالي لنسخة من الرواية تحترق لتُقرأ!

من المتوقع أن تتاح نسخ محدودة من الكتاب العام القادم 2018 في متاجر دار نشر Super Terrain، مع إتاحة الشحن الدولي لأي عميل عبر الانترنت. هذه تحفة فنية أقرب لعود ثقاب لا يشتعل إلا مرة واحدة فقط، لذا ستفكر ألف مرة قبل أن تقرر قراءة الرواية عبر هذه النسخة الخاصة باهظة الثمن!

المصدر : وكالات 

تصنيف :

روابط ذات صلة

مثقفون وكتاب عرب: لقاؤنا مع الأسد “فرصة تاريخية” 

مصر تحقق في وضع علم "اسرائیل" داخل كتاب مدرسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تستكمل إعداد خطة التسوية في الشرق الأوسط

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الأکثر مشاهدة