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محاولات اسرائيلية للتغلغل الى اروقة الاتحاد الأفريقي

محاولات اسرائيلية للتغلغل الى اروقة الاتحاد الأفريقي
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن محاولات هذا الكيان للتغلغل الى اروقة الاتحاد الأفريقي والانضمام اليه بصفة المراقب في اطار مخطط السيطرة على القارة السمراء.

العالم - فلسطين المحتلة

وفي كلمته أمس خلال حفل تنصيب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، قال نتنياهو "نحب أفريقيا، وأرغب بشدة في التعاون مع أي دولة من الدول الأفريقية ومع كينيا، بل مع الاتحاد الأفريقي".

وأضاف" آمل أننا سنجد جميعا طريقا يفسح المجال أمام انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب، لأننا نستطيع المساعدة ونستطيع ليس المشاهدة فحسب، بل المساعدة أيضا على بناء مستقبل أفضل لأفريقيا.

وعلى هامش مشاركته في الحفل بنيروبي التقى نتنياهو عددا من القادة الأفارقة، وقال "إنها ثالث زياراتي لأفريقيا خلال 18 شهراً وزيارتي الثانية لكينيا".
 
وأضاف متوجها إلى القادة الأفارقة "إننا معنيون بالتعاون معكم ومع أي دولة من دولكم بهدف توصيل الكهرباء لأفريقيا، ولدينا ثقة بأفريقيا، فأي مبادرة من جانبكم ستلاقي مبادرة من جانبنا لاغتنام المستقبل وجعل الحياة أفضل وأكثر أمانا بما يصب في مصلحة شعبكم، إن ذلك مفيد لكم ومفيد لنا ومفيد لأفريقيا" حسبما افادت وكالة الأناضول.

وتابع "نواجه حاليا تحديا آخر يتمثل في الشأن الأمني، فهناك آفة فتاكة تصيب عددا كبيراً للغاية من الدول، بوكو حرام والشباب والعناصر الجهادية في سيناء.. إن ذلك يشكل تهديداً علينا جميعا" منكراً  دعم كيان الاحتلال الاسرائيلي لهذه الجماعات الارهابية بحسب العديد من التقارير الواردة.

وقال أن "إسرائيل تسهم إسهاما ملموسة في مجالات المياه والزراعة وتأمين الفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا والمعلوماتية، وفي أي مجال بما فيه الصحة، وأي مجال يرتبط بالعمل الإنساني" حسب زعمه.

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