طهران تطالب بمحاكمة عناصر الشرطة الاميركية الضالعين في قتل المواطن الايراني

العالم - ايران

وقال كاظم غريب ابادي في تصريح صحفي مساء الاربعاء في بندرعباس جنوب ايران، سنقوم بمراسلة الامين العام للامم المتحدة والمفوض الاعلى لحقوق الانسان في جنيف وسنطلب منهما متابعة القضية في اطار حقوق الانسان.

واضاف، سنقدم بداية الاسبوع المقبل مذكرة احتجاج عبر وزارة الخارجية الي السفير السويسري بصفة ان بلاده راعية للمصالح الاميركية، وسنطالب بمتابعة القضية.

وقال غريب آبادي، سنبذل جهدنا لطرح هذا الموضوع على المستوى الدولي ومحافل حقوق الانسان.

يذكر ان الشاب الايراني بيجن قيصر توفي مساء الاثنين بعد 10 ايام من اصابته بثلاث رصاصات في الراس من قبل الشرطة الاميركية التي اطلقت النار عليه وهو يقود سيارته ولم يكن مسلحا.

ولم يصدر اي تعليق عن المسؤولين الاميركيين المعنيين حول تصرف الشرطة باطلاق النار على هذا الشاب الايراني في هذا الحادث الذي وقع يوم 17 نوفمبر في بارك جورج واشنطن بمدينة الكساندريا التابعة لولاية فرجينيا.

وفي جانب اخر من حديثه وبشان الاجراءات الايرانية المضادة للاجراءات الاميركية العدائية ضد ايران قال، لقد اصدرت احدى محاكم طهران حكما بتغريم الاميركيين اكثر من 70 مليار دولار في قضية استخدام الاسلحة الكيمياوية ضد ايران.

واضاف، رغم ان قرار المحكمة هذا لا ياخذ الصفة التنفيذية في الوقت الحاضر من الناحية القانونية والقضائية الدولية الا انه حكم صادر من جانب جهاز قضائي مؤهل وسيكون قابلا للتنفيذ حينما تتوفر الظروف اللازمة له.

وعلى صعيد اخر اعتبر غريب آبادي مساهمم اوروبا في مكافحة المخدرات بانها ضئيلة جدا وقال في الرد على سؤال لمراسل 'ارنا'، ان مساهمة اوروبا ضئيلة جدا جدا في مكافحة المخدرات ولقد تعودوا على ان ينتقدونا لماذا ننفذ حكم الاعدام في قضايا تهريب المخدرات.

واوضح بان اوروبا قد قطعت دعمها الضيل هذا ايضا بذريعة ان هنالك احكام اعدام بشان تهريب المخدرات واكد قائلا، اننا سوف لن نسمح للاوروبيين بان ينتقدونا في هذا المجال.

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