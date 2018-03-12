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 قرقاش يرد على أحمد شفيق: "وإن أنت أكرمتَ اللئيم تمردا"

 قرقاش يرد على أحمد شفيق:
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

ردّت الحكومة الإماراتية عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على تصريحات الفريق أحمد شفيق، الذي اتهم بها أبو ظبي بمنعه من السفر.

وقال قرقاش في تغريدات عبر "تويتر" أن شفيق غير ممنوع من السفر، متهما إياه بـ"نكران الجميل"، مضيفا: "لجأ إلى الإمارات هاربا من مصر، وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه".

قرقاش هاجم أحمد شفيق بشدة، قائلا: "للأسف وفِي هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي، شاعر العرب الكبير، (إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا)".

وبحسب تعبير قرقاش، فإن الإمارات آثرت في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة والرعاية حبا لمصر والمصريين.
وكان شفيق قد أكد ان الامارات منعته من السفر لأسباب لايفهمها، وهو ما سبب عرقلة في ترشحه لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية.

المصدر : عربي 21 

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