زنكنة: ايران تؤيد تمديد اتفاق خفض انتاج النفط لفترة 6 او 9 أشهر

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين مساء الاربعاء في العاصمة النمساوية فيينا التي يزورها للمشاركة في الاجتماع الـ 173 للدول المصدرة للنفط 'اوبك' قال زنكنة في الرد على سؤال حول راي ايران بشان تمديد فترة الاتفاق على خفض الانتاج 6 او 9 اشهر: اننا وبناء على راي غالبية الاعضاء نؤيد كلا الفترتين المقترحتين.

ويعقد اليوم الخميس في فيينا الاجتماع الـ 173 للدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك والاجتماع الثالث للدول الاعضاء في اوبك وغيرها، ومن المتوقع ان يتخذ وزراء النفط القرار حول تمديد فترة الاتفاق على خفض الانتاج.

وكانت الدول الاعضاء في منظمة اوبك قد وافقت في 30 نوفمبر عام 2016 في فيينا وللمرة الاولى بعد العام 2008 على خفض الانتاج وتقرر ان يكون حجم الخفض مليونا و 200 الف برميل يوميا واستثنيت ايران وليبيا ونيجيريا من برنامج الخفض لغاية الوصول الى سقف انتاجها الذي انخفض بسبب الحظر او المشاكل التقنية.

كما ان اوبك نجحت بعد 10 ايام من ذلك من ان تجعل الدول غير الاعضاء في اوبك ايضا مواكبة لها حيث قررت خفض الانتاج بمقدار 600 الف برميل يوميا.

وبناء على ذلك فقد انخفض انتاج النفط العالمي بمقدار مليون و 800 الف برميل يوميا منذ بداية العام 2017 .

وكان وزراء النفط والطاقة للدول الاعضاء في اوبك وغيرها قد وافقوا في اجتماعهم خلال حزيران الماضي على تمديد فترة خفض الانتاج 9 اشهر اي لغاية نهاية مارس 2018 .

وبناء على توصية اللجنة الفنية المشتركة بين اوبك وغير اوبك التي عقدت اجتماعها يوم الاثنين من الاسبوع الجاري فقد تم اقتراح تمديد فترة خفض الانتاج حتي نهاية العام 2018 على ان تتم مراجعة ذلك في حزيران العام ذاته لو تطلب الامر ذلك.

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