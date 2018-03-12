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فيديو جديد للواء قاسم سليماني بجبهة الميادين في سوريا

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لقائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني في جبهة "الميادين" في دير الزور.

العالم -سوريا

وظهر القائد سليماني في الفيديو وهو يخطط ويضع تأشيرات على خرائط عسكرية ويعطي توجيهاته لتحرير مدينة الميادين من جماعة "داعش" الوهابية.

وفي الفيديو يشرح سليماني للضباط آلية دخول المعارك ضد تنظيم هذه الجماعة الارهابية.

ويقول سليماني لضباط وقادة عسكريين، إن بعض المناطق الصحراوية عليهم تجنبها؛ تحسبا لهجوم محتمل من الخلف يشنه المسلحون عليهم.

وفي مقطع اخر يأمر سليماني الجنود السوريين بعد ان صافحهم وقبلهم، بضرورة أخذ تلة مقابلة تستخدمها جماعة "داعش" الوهابية لقصف القوات السوررية.

يشار إلى أن قاسم سليماني ظهر مؤخرا في معارك البوكمال ضد "داعش" الارهابية، وبات يقود غالبية المعارك الكبرى ضد هذه الجماعة في سوريا.

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