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دي ميستورا يدعو الوفود المشاركة بجنيف الى مراعاة هذه النقاط..

دي ميستورا يدعو الوفود المشاركة بجنيف الى مراعاة هذه النقاط..
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستيفان ديمستورا، الوفود المشاركة في محادثات جنيف، الى عدم الادلاء بتصريحات تطعن في شرعية اي من المدعوين، بحسب بيان له حصلت عليه مراسلة قناة العالم في جنيف.

العالم - سوريا

وهذا نص البيان كما افادتنا به مراسلتنا:

يُذكِّر المبعوث الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا بطلبه السابق أن تمتنع الوفود المشاركة في المحادثات السورية – السورية عن الادلاء بأية تصريحات تهدف إلى الطعن في شرعية أي من المدعوين الآخرين. وفي هذا الصدد لاحظ المبعوث الخاص أنه٬ خلال الأيام الأخيرة٬ صدرت تصريحات غير موفقة في هذا الإتجاه. ولذلك فانه يحث على التوقف عن الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

كما يود المبعوث الخاص تذكير الوفود السورية المتواجدة في جنيف بمناشدته لهم، خلال الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، للمشاركة بجديه في المباحثات دون أية شروط مسبقة.

 ومع بدء الجولة الثامنة من المحادثات السورية، فإن المبعوث الخاص يشدد على أنَّ الوقت قد حان للتركيز على تحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية من أجل الشعب السوري.

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