عمليات بغداد تعلن اتخاذ كافة الاجراءات لحماية المحتفلين بذكرى المولد النبوي

العالم - العراق

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي يوم الاربعاء في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عمليات بغداد وضعت تدابير مسبقة وشددت على انتشار الجهد الاستخباري من اجل تأمين ذكرى المولد النبوي الشريف بمنطقة الاعظمية شمالي العاصمة"، لافتا الى ان "منطقة الاعظمية مؤمنة بالكامل".

واضاف الربيعي، أن "قيادة عمليات بغداد لم تضع اي قطوعات في الشوارع القريبة من الاحتفال، ونشكر المواطنين على التعاون مع الاجهزة الامنية".



وانطلقت في العاصمة بغداد، يوم امس الأربعاء، احتفالات بمناسبة مولد النبي محمد "ص"، وسط إجراءات أمنية مشددة.



6