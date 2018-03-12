حمص تنجو من مجزرة مروعة !

وبحسب المصادر ان حزامين ناسفين بزنه 3 كغ من المواد المتفجرة لكل منهما قد وضع احدهما قرب مبنى فرع حزب البعث على طريق طرابلس والثاني قرب المركز الثقافي.

وقالت مصادر امنية سورية ان الحزامين تم وصلهما على اجهزة خليوية ليتم تفجيرهما عن بعد في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة فعاليات شعبية وازدحاما مرورياً

يذكر ان الأجهزة الأمنية قد احبطت عدة محاولات لاستهداف الأحياء الآمنة في حمص كان احداها تفجير سيارة مفخخة قبل وصولها الى حمص قبل حاجز امني في محيط بلدة المشرفة وعملية تفجير حزام ناسف قرب احدى المدارس في حي عكرمة.



وكالات