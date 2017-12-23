حريق بحديقة الحيوانات في لندن

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وأوضحت وحدة الإطفاء عبر موقعها الإلكتروني: "استدعيت عشر آليات و72 إطفائيا لإخماد حريق نشب في مقهى ومتجر داخل حديقة الحيوانات في لندن. وتلتهم النيران حاليا ما يقرب من ثلاثة أرباع متجر ومقهى ونصف السقف".

وقالت الوحدة إن "منطقة تضم حيوانات موجودة قرب" الحريق، مضيفة "لا نعلم هل ثمة حيوانات مهددة في هذه المرحلة".

ولم تعرف بعد أسباب الحريق الذي استدعي الإطفائيون لإخماده بعيد الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينيتش.

وأوضحت حديقة الحيوانات في لندن عبر حسابها على "تويتر" صباح السبت أنها "تعالج حاليا حادثة في الموقع" واعدة بتقديم معلومات أوفى "حالما يسمح الوضع بذلك".

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