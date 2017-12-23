البث المباشر
مصادر يمنية:اطلاق صاروخ زلزال-2 على مرتزقة السعودية في نهم واستهداف تجمعاتهم في لحج و الجوف و ميدي
الخارجية الإيرانية ردا على وزير خارجية البحرين: أحقر وأصغر من أن تتحدثوا حول إيران الشامخة ومظهر التاريخ والحضارة العريقة
مراسلة العالم: اصابة فلسطيني بجراح متوسطة جراء تعرضه لقنبلة غاز اطلقها جنود الاحتلال شرق جباليا في قطاع غزة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقرر إغلاق المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية حتى إشعار آخر
مصادر يمنية:شهيدتان وجريحتان في غارة لطيران العدوان على مجموعة من النساء أثناء عودتهن من عزاء بمديرية رازح في صعدة
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة مادما بقضاء نابلس في الضفة الغربية تزامناً مع اقتحام المستوطنين للبلدة
مراسلة العالم: حركة فتح تدعو لاعتبار أيام الأسبوع الحالي كلها أيام غضب على نقاط التماس مع الاحتلال نصرة للقدس
مصادر يمنية: استشهاد 4 أطفال وإصابة خامس إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي في مديرية السخنة بالحديدة
مراسل العالم:عشرات القتلى بصفوف المرتزقة وإحراق آلية واغتنام أسلحة بعملية على مواقعهم شمال موزع غرب تعز اليمنية
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا أمام المسجد الأقصى وتتمركز على مدخل قرية اللبن الشرقية بقضاء نابلس

حريق بحديقة الحيوانات في لندن

حريق بحديقة الحيوانات في لندن
السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

يشارك أكثر من 70 رجل إطفاء صباح السبت في إخماد حريق نشب في حديقة لندن للحيوانات، حسب ما أفادت وحدة الإطفاء  في العاصمة البريطانية، من دون تحديد ما إذا كانت الحيوانات مهددة جراء النيران.

العالم - منوعات

وأوضحت وحدة الإطفاء عبر موقعها الإلكتروني: "استدعيت عشر آليات و72 إطفائيا لإخماد حريق نشب في مقهى ومتجر داخل حديقة الحيوانات في لندن. وتلتهم النيران حاليا ما يقرب من ثلاثة أرباع متجر ومقهى ونصف السقف".

وقالت الوحدة إن "منطقة تضم حيوانات موجودة قرب" الحريق، مضيفة "لا نعلم هل ثمة حيوانات مهددة في هذه المرحلة".

ولم تعرف بعد أسباب الحريق الذي استدعي الإطفائيون لإخماده بعيد الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينيتش.

وأوضحت حديقة الحيوانات في لندن عبر حسابها على "تويتر" صباح السبت أنها "تعالج حاليا حادثة في الموقع" واعدة بتقديم معلومات أوفى "حالما يسمح الوضع بذلك".

101

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تغريدة جديدة لترامب عبر "تويتر" بسبب كوريا الشمالية

بالفيديو...4 منظمات حقوقية بحرينية تصدر تقريراً عن انتهاكات محاكم عسكرية سرّية

ترحيب صيني بمشاركة إيران بالممر الصيني الباكستاني الإقتصادي

نفق غريب في ريف دمشق.. نهاية النفق فاجأت القوات السورية !

تصريح مثير للجدل لوزير التعليم النمساوي حول المدرسات المحجبات!

تونس تغضب وتطالب "طيران الإمارات" برفع الحظر على سفر التونسيات

أطراف النزاع في جنوب السودان توقِّع اتفاقاً لوقف النار

السيسي يعلن عن مشروع جديد في سيناء بتكلفة 100 مليار!

الکیان الصهیوني یعلن حربا اقتصادية على المغرب في افريقيا

دولة عربية قد تنال شرف استضافة كأس العالم 2026

روسيا تعلن موعد تصدير منظومة إس-400 لتركيا

الدولة التي حيرت العرب.. سر تغيير موقفها فجأة عند تصويت القدس!

ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة تمبين بالفلبين إلى 182

روسيا تشعلها: لا مكان لمن يريد الرحيل الفوري للأسد !

وقفة احتجاجية لقبائل اليمن لمرور أكثر من 1000 يوم على العدوان السعودي

مخترع إيراني يبتكر طريقة لتشغيل السيارات بالماء!

الخطوط الجوية العراقية تحقق فارقاً في الإيرادات بـ 50 مليون دولار 

بلدية طهران: القلق انتفى من وقوع زلزال قوي في العاصمة

بالفيديو ...نحو 130 شخصا لقوا حتفهم في عاصفة استوائية تضرب جنوب الفيليبين

شاهد..ما هو ارتباط هاتفي أيفون ونوكيا بقطر وبن سلمان؟!

الأکثر مشاهدة