بتوجيه من الأسد .. هلال الهلال يزور مدن دير الزور وتدمر والسخنة

العالم - سوريا

ونوه الهلال خلال الزيارة بعظمة الانتصارات التي حققها أبطال الجيش السوري في مدينة تدمر التي كانت مشيرا إل ان أبطال الجيش السوري لقنو الدول الداعمة الإرهاب درسا قاسيا قائلا: “أخرس أصوات الدول الداعمة للمجموعات المسلحة وأنكأ فيهم جراح الهزيمة فكانوا يتساقطون بين البيارات الغربية للمدينة وبواباتها ليثبت للعالم أجمع أنهم إلى زوال”، مشيراً إلى أن الانتصارات التي يحققها الجيش بقيادة الرئيس الأسد ستغير خريطة العالم أجمع.

وشدد الأمين القطري المساعد لحزب البعث على أن خطة إعادة الإعمار وبناء ما دمره الإرهاب يجب أن تستمر وفق الخطط والبرامج والمدد الزمنية المحددة وبوتائر متسارعة وعالية، داعياً الجهات المعنية للتنسيق والتعاون لإنجاز كل المشاريع وخاصة الخدمية منها بما يسهم في عودة الحياة لهذه المدينة ولافتاً إلى أن سورية لم تعرف الانحناء والانكسار بل كانت على الدوام في مواجهة كل المشروعات الاستعمارية والتآمرية ومؤمنة بمبادئها العروبية والقومية وبنهجها المقاوم لكل الأطماع، مؤكداً أن “سورية التي تملك شعباً أبياً وحراً وجيشاً باسلاً وقائدا فذا وحكيما وشجاعا لا تعرف إلا النصر”.

وفي ختام زيارته لمدينتي تدمر والسخنة زار الهلال عددا من وحدات الجيش العربي السوري العاملة في المنطقة الشرقية.

وخلال جولة على الأسواق في مدينة دير الزور اطلع الهلال والوفد المرافق له على أحوال المواطنين واحتياجاتهم، لافتاً إلى التحسن الكبير في واقع المدينة بعد تطهيرها من الإرهارب.