قاسمي ينتقد بشدة تصريحات وزير الخارجية البحريني حول ايران

العالم - ايران

وقال قاسمي في معرض رده على التغريدة التافهة والصلفة التي نشرها وزير الخارجية البحريني على موقع تويتر حول ايران: انت احقر واصغر من ان تدلي برأيك حول ايران الشامخة ومظهر من مظاهر التاريخ والحضارة العريقة والرائعة.

واكد قاسمي ان ايران العريقة بشعبها الاصيل والمثقف، لديها واحدة من اكثر الحضارات الثقافية والديمقراطية الفريدة من نوعها في التاريخ، واكثر دولة مستقلة في المنطقة، وتعد كابوسا لحكام البحرين وباقي الانظمة الرجعية المستبدة التي لا تعرف غير قمع اغلبية شعبها وارتكاب الجرائم ضدها بدعم من الدول الاجنبية.

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