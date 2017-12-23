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مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة مادما بقضاء نابلس في الضفة الغربية تزامناً مع اقتحام المستوطنين للبلدة
مراسلة العالم: حركة فتح تدعو لاعتبار أيام الأسبوع الحالي كلها أيام غضب على نقاط التماس مع الاحتلال نصرة للقدس
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مراسل العالم:عشرات القتلى بصفوف المرتزقة وإحراق آلية واغتنام أسلحة بعملية على مواقعهم شمال موزع غرب تعز اليمنية
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا أمام المسجد الأقصى وتتمركز على مدخل قرية اللبن الشرقية بقضاء نابلس
وقفة احتجاجية لقبائل اليمن لمرور أكثر من 1000 يوم على العدوان السعودي
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السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش
نظمت قبائل شمال العاصمة اليمنية صنعاء في أرحب وقفة احتجاجية وتوعدت تحالف العدوان باستمرار القتال حتى تحقيق النصر، بمناسبة مرور أكثر من الف يوم على العدوان السعودي .
العالم
-
خاص بالعالم
التفاصيل في الفيديو المرفق....
تصنيف :
العالم الاسلامي
الیمن
السعودية
فيديو
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
#قبائل شمال العاصمة صنعاء
#اخبار اليمن
#1000 يوم للعدوان السعودي
#العدوان السعودي على اليمن
#وقفة احتجاجية لقبائل اليمن
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