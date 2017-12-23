بالفيديو...4 منظمات حقوقية بحرينية تصدر تقريراً عن انتهاكات محاكم عسكرية سرّية

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وصدر التقرير عن المنظمات الحقوقية التالية: مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج الفارسي للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.

‎من جهته، قال مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنَّ هذه المحاكمة انتهكت أصول المحاكمات العادلة، وتعرّض فيها بعض المتهمين للتعذيب وسوء المعاملة، وتم استغلال التعديل الدستوري الأخير الخاص بالقضاء العسكري لتعريضهم لمحاكمة تنتج أحكام مغلظة، وأيضا للتعسّف في إصدار أحكام قاسية بحق ثلاثة متهمين اعتقلوا وهم في سن الطفولة، موضحا بأنّ إثنين من المتهمين تعرضو للاختفاء القسري قرابة العام وهم السيّد علوي حسين والسيد فاضل عباس؛ من دون أن يتم التحقيق مع المسؤول عن اختفائهم قسريا.

‎وفي السياق، أشار رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إلى أنَّ "السلطة القضائية لم تحقق في إدعاءات المتهمين حول تعرضّهم للتعذيب وسوء المعاملة، بل عمدت المحاكم العسكرية إلى استخدام أساليب ترهيبية في تهديد البعض من عوائل الضحايا والمحامين بتعريضهم للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية في حال الكشف عن الانتهاكات لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية؛ ونظراً لذلك فقد استغلت السلطة القضائية قرار سرّية الجلسات لارتكاب الانتهاكات وتمكين المتورطين بتعريض المتهمين للتعذيب من الإفلات من العقاب".

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