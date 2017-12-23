الکیان الصهیوني یعلن حربا اقتصادية على المغرب في افريقيا

العالم – المغرب

حسب “المساء” فقد أشارت المصادر نفسها إلى أن الصهاینة يَرَوْن في انضمام المغرب وموريتانيا، وتونس كعضو مراقِب، معارضة محتملة لحضورهم قمم متشابهة في المستقبل، بعدما تحركت الخارجية للکیان الصهیوني لاختراق القارة الأفريقية، دشنه الرئيس للکیان بزيارة إلى بعض الدول الأفريقية المقربة من تل أبيب.

ونسبة إلى المصادر عينها فقد تمكن مسؤولون للکیان الصهیوني من حضور قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعروفة اختصارًا بـ”سيدياو”، وبدأوا التمهيد لمحادثات لإقناع بعض الدول الأفريقية بتبادل تمثيلات دبلوماسية مقابل تدفق الاستثمارات للکیان الصهیوني على تلك الدول.

وأعلن رئيس الوزراء للکیان الصهیوني بنيامين نتنياهو أنه يسعى إلى التقارب مع القارة الأفريقية بهدف كسر التأييد التلقائي للفلسطينيين في المؤسسات الدوليّة، التي يحظى فيها الفلسطينيون بدعم واسع.

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