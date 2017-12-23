ترحيب صيني بمشاركة إيران بالممر الصيني الباكستاني الإقتصادي

العالم - ايران

وفي حوار مع إرنا اليوم السبت شدد 'وانغ ييوي' علي أهمية تنفيذ مشروع الممر الصيني الباكستاني الإقتصادي وقال: إن هذا المشروع يمكن أن يسهم في تعزيز مصالح دول المنطقة أيضاً.

واشار إلي مصادر الطاقة الهائلة التي تتمتع بها إيران والتي يمكن أن تسهم في تعزيز الأهداف التي يسعى إليها مشروع الممر الإقتصادي.

وقال: يمكن أن يتم تنفيذ هذا المشروع استناداً إلي قاعدة ال (ربح – ربح) والتي تشمل جميع دول المنطقة وذلك من خلال ربط جميع هذه الدول ببعضها البعض وفقاً للتنمية التجارية التي يهدف إلى تحقيقها المشروع.

ولفت 'وانغ ييوي' إلي أن 90 بالمائة من التجارة العالمية تجري عبر الطرق البرية والموانئ البحرية وبالتالي فإن تطوير التجارة في المنطقة يتطلب إنشاء موانئ جديدة وطرق حديثة.

وشدد على الإمكانيات التي يتمتع بها مينائا غوادر وجابهار في المحيط الهندي وضرورة التعاون فيما بينهما، مشيراً إلى أن المينائين يمكن ان يسهما في توفير الكثير من حاجات المنطقة.

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