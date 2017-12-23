البث المباشر
مصادر يمنية:اطلاق صاروخ زلزال-2 على مرتزقة السعودية في نهم واستهداف تجمعاتهم في لحج و الجوف و ميدي
الخارجية الإيرانية ردا على وزير خارجية البحرين: أحقر وأصغر من أن تتحدثوا حول إيران الشامخة ومظهر التاريخ والحضارة العريقة
مراسلة العالم: اصابة فلسطيني بجراح متوسطة جراء تعرضه لقنبلة غاز اطلقها جنود الاحتلال شرق جباليا في قطاع غزة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقرر إغلاق المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية حتى إشعار آخر
مصادر يمنية:شهيدتان وجريحتان في غارة لطيران العدوان على مجموعة من النساء أثناء عودتهن من عزاء بمديرية رازح في صعدة
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة مادما بقضاء نابلس في الضفة الغربية تزامناً مع اقتحام المستوطنين للبلدة
مراسلة العالم: حركة فتح تدعو لاعتبار أيام الأسبوع الحالي كلها أيام غضب على نقاط التماس مع الاحتلال نصرة للقدس
مصادر يمنية: استشهاد 4 أطفال وإصابة خامس إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي في مديرية السخنة بالحديدة
مراسل العالم:عشرات القتلى بصفوف المرتزقة وإحراق آلية واغتنام أسلحة بعملية على مواقعهم شمال موزع غرب تعز اليمنية
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا أمام المسجد الأقصى وتتمركز على مدخل قرية اللبن الشرقية بقضاء نابلس

نفق غريب في ريف دمشق.. نهاية النفق فاجأ القوات السورية !

نفق غريب في ريف دمشق.. نهاية النفق فاجأ القوات السورية !
السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

قامت مجموعة من وحدة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية السورية بتفجير نفق كبير كان يحفره المسلحون للوصول الى مبنى سجن النساء بريف دمشق، في وقت تتصاعد فيه حملة إعلامية غربية تتهم الحكومة السورية باستخدام الاغتصاب كسلاح بمواجهة النساء السجينات.

العالم - سوريا 

وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية لوكالة أنباء آسيا إن مقاتلي وحدة النخبة في الوزارة قاموا على مدى عشرين يوما بحفر خندق للوصول الى خندق يحفره الارهابيون في مزارع الريحان ليصلوا به الى سجن النساء بعدرا ” .

و أكد المصدر أن ” النفق الذي حفره مقاتلو وحدة المهام الخاصة في الوزارة اتصل بنفق المسلحين ، ودارت معركة داخله على بعد 100 متر قتل فيها عدد من الإرهابيين “.

و قررت القيادة الميدانية في المنطقة تفجير النفق بعد استطلاع قسم كبير منه ، حيث تبين أنه يمتد على طول 300 متر و بعمق يصل الى ثمانية أمتار .

وقال ضابط شرطة رفيع للوكالة إن ” اتجاه النفق يدل على أنه كان معدا للتسلل الى سجن النساء ” واضعا الامر في سياق ” التعاون و التنسيق بين المسلحين و بين الجهات الغربية المشغلة لهم التي تضغط على سورية ” ومبينا أن ” خطة المسلحين هي اقتحام السجن من الداخل و إثارة البلبلة فيه في وقت تقوم فيه جهات فرنسية بترويج أخبار عارية من الصحة وتمس بشرف النساء السجينات ” .

و يضم سجن النساء في منطقة عدرا نحو 550 موقوفة و محكومة معظمهن في قضايا غير سياسية ، إلى جانب بضع عشرات أوقفوا بتهم تتعلق بالإرهاب .

 

روابط ذات صلة

مشاهد لعمليات الجيش السوري في ريف دمشق الجنوبي الغربي

الجيش يقترب من السيطرة على ريف دمشق الجنوبي الغربي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تغريدة جديدة لترامب عبر "تويتر" بسبب كوريا الشمالية

بالفيديو...4 منظمات حقوقية بحرينية تصدر تقريراً عن انتهاكات محاكم عسكرية سرّية

ترحيب صيني بمشاركة إيران بالممر الصيني الباكستاني الإقتصادي

نفق غريب في ريف دمشق.. نهاية النفق فاجأ القوات السورية !

تصريح مثير للجدل لوزير التعليم النمساوي حول المدرسات المحجبات!

تونس تغضب وتطالب "طيران الإمارات" برفع الحظر على سفر التونسيات

أطراف النزاع في جنوب السودان توقِّع اتفاقاً لوقف النار

السيسي يعلن عن مشروع جديد في سيناء بتكلفة 100 مليار!

الکیان الصهیوني یعلن حربا اقتصادية على المغرب في افريقيا

دولة عربية قد تنال شرف استضافة كأس العالم 2026

روسيا تعلن موعد تصدير منظومة إس-400 لتركيا

الدولة التي حيرت العرب.. سر تغيير موقفها فجأة عند تصويت القدس!

ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة تمبين بالفلبين إلى 182

روسيا تشعلها: لا مكان لمن يريد الرحيل الفوري للأسد !

وقفة احتجاجية لقبائل اليمن لمرور أكثر من 1000 يوم على العدوان السعودي

مخترع إيراني يبتكر طريقة لتشغيل السيارات بالماء!

الخطوط الجوية العراقية تحقق فارقاً في الإيرادات بـ 50 مليون دولار 

بلدية طهران: القلق انتفى من وقوع زلزال قوي في العاصمة

بالفيديو ...نحو 130 شخصا لقوا حتفهم في عاصفة استوائية تضرب جنوب الفيليبين

شاهد..ما هو ارتباط هاتفي أيفون ونوكيا بقطر وبن سلمان؟!

الأکثر مشاهدة