تغريدة جديدة لترامب عبر "تويتر" بسبب كوريا الشمالية

العالم . الأميركيتان

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر: "التصويت لصالح العقوبات في مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية بنسبة 15-0، يثبت أن العالم يريد السلام لا الموت".

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، تنص العقوبات الجديدة على وضع سقف لواردات كوريا الشمالية من المشتقات النفطية بحيث لا يتجاوز نصف مليون برميل سنويا وأربعة ملايين برميل من النفط الخام، وترحيل جميع مواطني كوريا الشمالية الذين يعملون في الخارج خلال مدة 12 شهرا لحرمان كوريا من أحد أهم مصادر العملة الصعبة، وحظر صادرات كوريا الشمالية من السلع والآلات والأدوات الكهربائية.

وقامت الصين وروسيا، وهما أهم شريكين تجاريين لبيونغيانغ، بالتصويت لصالح القرار، لتؤكد نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة في المجلس، أن هذه العقوبات تمثل رسالة واضحةمفادها أن أي تمادي سيواجه بعقوبات وعزلة.

ووصفت هايلي كوريا الشمالية بأنها أكثر الشرور مأسوية في العصر الحديث، في الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أنها تسعى لحل "دبلوماسي للأزمة مع كوريا الشمالية".

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