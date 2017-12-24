البث المباشر
محكمة اتحادية أمريكية توقف أحدث قيود للرئيس ترامب على قبول اللاجئين ممن له صلة بشخص او كيان في الولايات المتحدة
حريق ضخم بمركز تسوّق في الفلبين ومخاوف من سقوط 37 قتيلا
رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا تعتبر السفير البرازيلي والقائم بالاعمال الكندي "غير مرغوب فيهما"
مراسل العالم: غارة عنقودية و3 غارات فسفورية لطيران العدوان شرق معسكرالعمري بمديرية ذباب في محافظة تعز اليمنية
مصادر فلسطينية: مواجهات عنيفة في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية بعد هجوم واسع شنه المستوطنون
مصادر يمنية:اطلاق صاروخ زلزال-2 على مرتزقة السعودية في نهم واستهداف تجمعاتهم في لحج و الجوف و ميدي
الخارجية الإيرانية ردا على وزير خارجية البحرين: أحقر وأصغر من أن تتحدثوا حول إيران الشامخة ومظهر التاريخ والحضارة العريقة
مراسلة العالم: اصابة فلسطيني بجراح متوسطة جراء تعرضه لقنبلة غاز اطلقها جنود الاحتلال شرق جباليا في قطاع غزة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقرر إغلاق المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية حتى إشعار آخر
مصادر يمنية:شهيدتان وجريحتان في غارة لطيران العدوان على مجموعة من النساء أثناء عودتهن من عزاء بمديرية رازح في صعدة

علا الفارس تكشف سبب عودتها لـMBC

علا الفارس تكشف سبب عودتها لـMBC
السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

كشفت المذيعة الأردنية، علا الفارس، عن سبب عودتها ظهورها على شاشه "MBC" في يوم تجديد "بيعة الملك سلمان" الذي استفز بدوره مغردين سعوديين .

العالم - اسيا والباسفيك 

قالت الفارس في حسابها على "إنستغرام": "قررت أن أظهر اليوم (البيعة)، لأنه يوم مميز في المملكة، ولأقول لمن عشت معهم أفراحهم وأحزانهم على مدى 14 عاما، أن ظهوري اليوم في حلقة خاصة رسالة واضحة مني أنني شخصيا لا أحمل في داخلي أي نية إساءة لأي طرف ولن أقابل الإساءة بالإساءة لأي جهة رغم كل الاستفزاز المستمر من البعض".

وأضافت الفارس: "خصومي تمكنوا من التأثير على هاشتاقي لكنهم لم ولن يؤثروا علي ولا على الصورة التي لن يمحوها عاقل من رأسه بسبب تغريدة الخطأ الوحيد فيها أنها احتملت التأويل".

وتابعت الفارس: "اليوم أقدم اعتذارا شديد اللهجة لنفسي التي دفعت ثمن وضوحها كثيرا وأعدها من اليوم أن أقدرها بما يليق بها وبما بذلت وصنعت وحيدة متسلحة برضى الوالدين وتوفيق الله عز وجل".


واختتمت بقولها: "أعتذر لأسرتي وأبي رحمه الله على ما نالوا من شتائم لا تليق بهم، وأعتذر لمن اقتص جزءا من مقدمة برنامجي في إحدى الإذاعات الأردنية وصورني بطلة قومية! فأنا والله غردت حالي حال الجميع .. الأبطال هم هناك على الأرض" في فلسطين.

وكانت قناة "MBC" أعادت المذيعة علا الفارس للظهور مجددا على شاشتها بعد إيقافها أسبوعين، بسبب تغريدة نشرتها اعتبرها مغردون مسيئة للسعودية.

وظهرت الفارس في برنامجها المعتاد "MBC في أسبوع" في "يوم البيعة"، الأمر الذي أغضب عددا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واصفين عودتها في هذا اليوم بالذات بـ"إهانة للشعب السعودي".

المصدر: وكالات

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

السعوديون يحتجون على عودة علا الفارس إلى "MBC"

هزة ارضية تضرب محافظة فارس جنوب ايران

إیران تؤسس مركز تعلیم اللغة الفارسیة في ارمینیا

زنغنه: انتاج البنزين سيصبح مستقرا بتدشين الوحدة الثانية من مصفي 'ستارة خليج فارس'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

فضيحة تسريب رسائل كلينتون قد تحصد رؤوسا جديدة في "إف بي آي"

علماء فرنسا يكتشفون شيئا غريبا بفندق قرب برج إيفل

ماهو سر الخطط السعودية لاستغلال الأراضي الأمريكية!

إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات بلدة مادما في نابلس

بانوراما: الفلسطينيون يواجهون الإحتلال الإسرائيلي .. وحلب تحتفل بذكرى تحريرها

السفير الأميركي في هولندا يقدم اعتذارا للمسلمين بسبب تصريحاته ضدهم

علا الفارس تكشف سبب عودتها لـMBC

إصابة عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال جنوبي نابلس

موسكو: السلاح الأمريكي سيدفع كييف لاستخدام القوة في شرق أوكرانيا

فنزويلا تطرد السفير البرازيلي والقائم بالاعمال الكندي

رسائل معصوم الثلاث لبغداد وأربيل..

بريطانيا: الموقف الروسي من الأسد عادل

تغريدة جديدة لترامب عبر "تويتر" بسبب كوريا الشمالية

بالفيديو...4 منظمات حقوقية بحرينية تصدر تقريراً عن انتهاكات محاكم عسكرية سرّية

ترحيب صيني بمشاركة إيران بالممر الصيني الباكستاني الإقتصادي

نفق غريب في ريف دمشق.. نهاية النفق فاجأت القوات السورية !

تصريح مثير للجدل لوزير التعليم النمساوي حول المدرسات المحجبات!

تونس تغضب وتطالب "طيران الإمارات" برفع الحظر على سفر التونسيات

أطراف النزاع في جنوب السودان توقِّع اتفاقاً لوقف النار

السيسي يعلن عن مشروع جديد في سيناء بتكلفة 100 مليار!

الأکثر مشاهدة