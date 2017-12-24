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فنزويلا تطرد السفير البرازيلي والقائم بالاعمال الكندي

فنزويلا تطرد السفير البرازيلي والقائم بالاعمال الكندي
السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية ديلسي رودريغيز السبت اعتبار فنزويلا السفير البرازيلي لديها روي بيريرا والقائم بالاعمال الكندي كريب كواليك "غير مرغوب فيهما".

العالم - الأميركيتان

وقالت رودريغيز انه في اطار "صلاحيات الجمعية التأسيسية، قررنا اعتبار سفير البرازيل شخصا غير مرغوب فيه حتى اعادة النظام الدستوري الذي انتهكته الحكومة في هذا البلد الشقيق"، في اشارة الى الرئيس البرازيلي ميشال تامر.

وتولى تامر الحكم قبل عام ونصف عام بعد اقالة الرئيسة السابقة ديلما روسيف التي كان نائبا لها.

الى ذلك، اخذت رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية على القائم باعمال كندا "تدخله الدائم والملح والصارخ في الشؤون الداخلية لفنزويلا".

وصعدت كندا خطابها حيال نظام الرئيس نيكولاس مادورو وحضته على التحاور مع المعارضة وفرضت عليه عقوبات.

وقررت الحكومة الكندية الجمعة تجميد اصول 52 مسؤولا في فنزويلا وروسيا والسودان ومنعهم من دخول اراضيها على خلفية ملفات فساد او انتهاكات لحقوق الانسان.

كذلك، دعت السوق المشتركة لدول اميركا الجنوبية (ميركوسور) التي تضم البرازيل والارجنتين وباراغواي واوروغواي، الخميس فنزويلا الى الافراج عن السجناء السياسيين واحترام حقوق الانسان.

وعلقت ميركوسور في اب/اغسطس الفائت عضوية فنزويلا حيث تستمر الازمتان السياسية والاقتصادية.

المصدر: وكالات
س.ع.م
 

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