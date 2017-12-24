موسكو: السلاح الأمريكي سيدفع كييف لاستخدام القوة في شرق أوكرانيا

العالم - اوروبا

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن جريجوري كاراسين نائب وزير الخارجية اليوم السبت إن أي إمدادات بالأسلحة الآن ستشجع من يدعمون الصراع في أوكرانيا على استخدام "سيناريو القوة".

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن فرانز كلينتسفيتش عضو لجنة الأمن في مجلس الاتحاد الروسي، وهو المجلس الأعلى للبرلمان، قال إن كييف ستعتبر إمدادات السلاح دعما لتصرفاتها.

وأضاف كلينتسفيتش "الأمريكيون في الواقع يدفعون القوات الأوكرانية مباشرة نحو الحرب".

ومنذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 وموسكو وكييف على خلاف بسبب حرب في شرق أوكرانيا بين مسلحين موالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص خلال ثلاثة أعوام.

وقال بوروشينكو في رسالته التي نشرها على فيسبوك إن "السلاح الأمريكي في يد الجنود الأوكرانيين ليس للاعتداء لكن لردع أقوى للمعتدي ولحماية المدنيين والجنود الأوكرانيين ومن أجل الدفاع الفعال عن النفس بما يتفق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وتتهم كييف موسكو بإرسال قوات وأسلحة ثقيلة إلى شرق البلاد وهو ما تنفيه روسيا.

وقالت وكالة تاس الروسية السبت إن الخارجية الروسية أشارت إلى أن القرار الأمريكي يقوض مجددا اتفاقيات مينسك.

وتهدف اتفاقيات مينسك لإنهاء القتال في أوكرانيا ووقعت عليها أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في عاصمة روسيا البيضاء مطلع عام 2015.

المصدر: رويترز

س.ع.م

