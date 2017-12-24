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كوريا الشمالية تعتبر العقوبات الاممية الجديدة عليها عملا حربيا ضدها
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مصادر فلسطينية: مواجهات عنيفة في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية بعد هجوم واسع شنه المستوطنون
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقرر إغلاق المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية حتى إشعار آخر

كوريا الشمالية تعتبر العقوبات الاممية الجديدة عليها عملا حربيا ضدها

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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