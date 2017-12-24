 هزة ارضیة تضرب جنوب شرق ایران مجددا بقوة 4.2 ریختر

العالم - ايران

ووقعت الهزة الارضیة في الساعة العاشرة و دقیقتین و 37 ثانیة من مساء السبت بالتوقیت المحلي (السادسة و 32 دقیقة و 37 ثانیة بتوقیت غرینتش).

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان مركز هذه الهزة الارضیة كان عند التقاء خطي الطول الشرقي 57.23 والعرض الشمالي 30.75 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

یذكر ان هزة ارضیة بقوة 6.1 ریختر ضربت هجدك قبل 3 اسابیع وتبعتها لغایة الان العدید من التوابع الزلزالیة، 4 منها فوق 6 درجات على مقياس ریختر.

وكان مركز تلك الهزة الارضیة على بعد 21 كم من هجدك الواقعة على بعد 80 كم من مدینة كرمان مركز المحافظة.

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