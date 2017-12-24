بالصور.. هذه الاسلحة التي دعمت بها اميركا "قسد"

العالم - سوريا

أنواع الأسلحة الأمريكية، التي تم تزويد “قوات سوريا الديمقراطية” بها:

سيارات Humwee المدرعة المتعددة الأغراض

المدرعات الثقيلة Cougar

قاذفات القنابل “إم كي 19”

المنظومات الصاروخية الثقيلة المضادة للدبابات BGM-71 TOW “”

المنظومات الصاروخية المضادة للدبابات “FGM-148 Javelin”

البنادق الآلية ” M4Carbine”

البنادق الآلية “إم16”

التسلسل الزمني لإمدادات الأسلحة الأمريكية إلى “قوات سوريا الديمقراطية”:

يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2014 — أول إمدادات أسلحة أمريكية، مؤكدة ل “قوات سوريا الديمقراطية” ضمن إطار عملية عين العرب من “داعش”. فقد تم إرسال 24 طنا من الأسلحة والأدوية.

يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2015 — الإعلان عن تشكيل “قوات سوريا الديمقراطية” المؤلفة من الأكراد والعرب والآشوريين وغيرهم من ممثلي القبائل في سوريا. وقامت الولايات المتحدة بإرسال 50 طنا من الأسلحة والذخيرة بعد 48 ساعة من ذلك.

تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015 — إرسال ثاني أكبر شحنة من الأسلحة، إذ تلقت “قوات سوريا الديمقراطية” أكثر من 50 طنا من الذخيرة

كانون الأول/ديسمبر من عام 2015 — إرسال الشحنة الثالثة من الأسلحة منذ تشكيل “قوات سوريا الديمقراطية”

أيلول/سبتمبر من عام 2016 — أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال الأسلحة الخفيفة للقوات العربية ضمن “قوات سوريا الديمقراطية”

تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 — إرسال إمدادات الأسلحة ل “قوات سوريا الديمقراطية”، إلا أن المعلومات حول كمية الإمدادات غير متوفرة

إرسال أكبر إمدادات الذخيرة خلال العام الأخير إلى الحسكة وعين العرب يومي 13 و27 كانون الأول/ديسمبر من عام 2016. وبلغ وزن الذخيرة، التي تم إيصالها بالطائرات والمروحيات والشاحنات 75 طنا.

كانون الثاني/يناير من عام 2017 — أرسلت الولايات المتحدة أول إمدادات للأسلحة الثقيلة والمدرعات ضمن إطار عملية الرقة. كما تم إرسال الأسلحة الخفيفة والذخيرة في وقت سابق.

29 آذار/مارس من عام 2017 — إرسال أكبر إمدادات للأسلحة، التي تشمل عددا كبيرا المركبات المدرعة من طراز 4×4 Oshkosh M-ATV

نيسان/أبريل من عام 2017 — إرسال الدبابات والأسلحة الثقيلة من أجل استخدامها في عملية الرقة

9 أيار/مايو من عام 2017 — اتخاذ قرار تقديم الدعم لوحدات الدفاع الشعبي الكردية، التي تشكل جزءا من قوات سوريا الديمقراطية، ضمن إطار الاستعداد لعملية الرقة. وكانت الولايات المتحدة قبل ذلك تؤكد على إرسال الأسلحة للقوات العربية ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” فقط. وقدمت الولايات المتحدة خلال شهر كمية كبيرة من إمدادات الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمدرعات والدبابات ووسائل الاتصال

حزيران/يونيو من عام 2017 — إرسال أنواع مختلفة من الأسلحة خلال شهر واحد استعدادا لعملية الرقة

أرسلت الولايات المتحدة 909 شاحنات محملة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات، بالإضافة إلى المروحيات الحربية في الفترة ما بين 5-31 تموز/يوليو من عام 2017

آب/اغسطس من عام 2017 — إرسال أكثر من 170 شاحنة محملة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات وسيارات تويوتا ضمن عملية الرقة

إرسال شحنتين على الأقل من الأسلحة والمدرعات إلى الحسكة ودير الزور في أيلول/سبتمبر من عام 2017. فقد تم إرسال الشحنة الأولى من الأسلحة باستخدام 120 شاحنة، بينما أرسلت الثانية بـ200 شاحنة.

تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 — إرسال 120 شاحنة محملة بالمدرعات والأنواع المختلفة من الأسلحة عبر الأراضي العراقية الشمالية

20 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017 — إرسال إمدادات من الأسلحة الثقيلة و120 من المركبات المدرعة “همر” ضمن إطار عملية دير الزور.

المصدر : سبوتنيك

109-2