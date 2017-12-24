حفيدة القذافي تناشد المجتمع الدولي للافراج عن والدها

العالم – ليبيا

ووجهت حفيدة معمر القذافي، نداءً إلى العالم، وإلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استنكر سابقا اغتيال القذافي ونجله ورفيقه ومن معه، وخاطبت حكام العرب بالنخوة العربية فيهم، وأمين عام الأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعه الدول العربية (الذي صادق علي صوب الناتو لليبيا سنه 2011م) ومبعوث الأمم المتحدة بليبيا، ومنظمات حقوق الانسان، وإلى من تشدقوا على الليبيين بحقوق الانسان وصاغوا قرارات لحماية المدنيين، متسائلة عن موقفهم تجاه استمرار اعتقال والدها وتأجيل محاكمته حتى الآن.

كما أعربت في نداء عن اشتياقها لصوته والدها وحضنه ولوجوده معها، قائلة "أين أنتم من جدو معمر وعمي المعتصم؟ أين أنتم من أبنة خالي خالدة! أين أنتم من أبنة خالتي سلام؟ أين أنتم من جدتي نجية!" أين أنتم من عمي سيف العرب!" "أين أنتم من عمي الرهينه هانيبال؟ "أين أنتم من أعمامي بسرت وأهلي بتاورغاء؟ وأين أنتم من وطني وأطفاله ونسائه ورجاله! أين أنتم من بيتي من خيمة جدو معمر، من مزرعة جدو خويلدي! أين أنتم من تهجير جدتي صفيه وجدتي عائشة ؟".

المصدر: بوابة المتوسط

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