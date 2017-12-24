البث المباشر
مصادر فلسطينية:اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل
مصادر فلسطينية:مواجهات مع قوات الاحتلال اثر محاولتها اعتقال عدد من الأطفال قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل
الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرًا بإصابته قبل أيام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرقي غزة
البرلمان الايراني يصوت على مناقشة مشروع عاجل للاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين
كوريا الشمالية تعتبر العقوبات الاممية الجديدة عليها عملا حربيا ضدها
محكمة اتحادية أمريكية توقف أحدث قيود للرئيس ترامب على قبول اللاجئين ممن له صلة بشخص او كيان في الولايات المتحدة
حريق ضخم بمركز تسوّق في الفلبين ومخاوف من سقوط 37 قتيلا
رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا تعتبر السفير البرازيلي والقائم بالاعمال الكندي "غير مرغوب فيهما"
مراسل العالم: غارة عنقودية و3 غارات فسفورية لطيران العدوان شرق معسكرالعمري بمديرية ذباب في محافظة تعز اليمنية
مصادر فلسطينية: مواجهات عنيفة في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية بعد هجوم واسع شنه المستوطنون

مشعل: تطبيع العرب مع الاحتلال يُرد بهذه المواقف!

مشعل: تطبيع العرب مع الاحتلال يُرد بهذه المواقف!
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، بعض الدول العربية التي تحوم حولها شبهة التطبيع مع "إسرائيل" إلى رد هذه الشبهة بمواقف مشرفة من أجل القدس والقضية الفلسطينية.

العالم - فلسطين

ونقل موقع عربي 21 عن مشعل قوله" : إن دوائر أمريكية وإسرائيلية تتحدث منذ شهور صراحة وأحيانا تلميحا وبتسريبات إعلامية متكررة حول ما "يفتخر به نتنياهو من اختراقات عميقة في علاقاته التطبيعية مع بعض العرب، والزعم أن هناك تفاهما مع الإدارة الأمريكية وفريق ترامب وربما بتفاهمات تحت الطاولة حول صفقة القرن وقضية القدس وحق العودة".

ونبه إلى أن الأمر وصل حتى إلى الحديث عن البحث عن قيادة فلسطينية جديدة تفرض من الخارج.

وشدد على أن حركة حماس تعتبر كل كذلك مجرد مزاعم لا تأخذها الحركة على محمل التصديق "ولكنها تثير غبارا وأسئلة وشكوكا والتباسات".

وأضاف: "على الذين قد ينصرف التفسير إليهم من العرب أن يبادروا لتصحيح الصورة، وتصحيح الصورة ليس بالضرورة بالقول بل بالفعل، واليوم أكبر فعل يجلي الصورة ويرد الشبهة هو أن نقف موقفا مشرفا في معركة القدس وأن نأخذ مواقف قوية ضد القرار الأمريكي بالقول والفعل وبنصرة فلسطين".

وأكد مشعل على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، لافتا إلى وجود أطراف خارجية تسعى لتكريس هذا الانقسام.

وقال أن معركة القدس ألقت بظلال إيجابية على المشهد الداخلي الفلسطيني، مضيفا: "يجب أن نخوض المعركة موحدين سواء تعلق الأمر بالأداء الميداني وإدارة النضال في مواجهة المحتل أو إدارة القرار السياسي بشراكة، وآمل أن تكون معركتنا لصالح القدس إسهاما كبيرا في التعجيل بطي صفحة الانقسام".

YUN-2

روابط ذات صلة

مشعل: الإدارة الأمريكية لن تستطيع منح القدس للاحتلال بالقوة

مشعل: سندوس وعد بلفور ولا ننتظر اعتذار بريطانيا

صحيفة عبرية: المصالحة تمهّد الطريق لمشعل إلى الرئاسة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إيقاف الدراسة في الكليات الطبية ببنغازي

بالصور.. تعرّف على وظائف عدد من الحيوانات حول العالم

خلال 1000 يوم من العدوان السعودي.. التحالف یخسر 1200 آلية ومدرعة و37 طائرة في اليمن

رئيس كوت ديفوار يفاجئ أمير قطر...ماذا حدث للأمير؟

أميركا تعترف بإصابة الصاروخ اليمني قصر اليمامة

 ايران تصدّر اكثر من 3 اضعاف وارداتها من الكهرباء

جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية باتخاذ موقف صارم من ''الإماراتية للطيران''

الصين.. إختبار أكبر طائرة برمائية في العالم

أمير جديد بمسلسل "المخدرات وأمراء آل سعود" المستمر

استشهاد وجرح 27 يمنيا بغارات العدوان على أرحب وصرواح

شبان يحرقون برج مراقبة للاحتلال في مدينة قلقيلية

هذا ما حصل مع وفد الرياض المفاوض في جنيف

منظمة أميركيون تدعو البحرين لوقف المحاكمات غير العادلة

بالفيديو.. هذه حصيلة الاثار اليمنية التي دمرها العدوان السعودي

مستشار النمسا: سياسة توزيع حصص اللاجئين باءت بالفشل

الوفاق: يجب وقف محاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية

شاهد بالفيديو.. حلب تحتفل بالذكری الاولی لتحريرها

ضباط أميركان يبنون إمبراطورية تجسس للإمارات

حظر استيراد أكثر من ألف منتج في الجزائر

حفيدة القذافي تناشد المجتمع الدولي للافراج عن والدها

الأکثر مشاهدة