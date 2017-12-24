مشعل: تطبيع العرب مع الاحتلال يُرد بهذه المواقف!

العالم - فلسطين

ونقل موقع عربي 21 عن مشعل قوله" : إن دوائر أمريكية وإسرائيلية تتحدث منذ شهور صراحة وأحيانا تلميحا وبتسريبات إعلامية متكررة حول ما "يفتخر به نتنياهو من اختراقات عميقة في علاقاته التطبيعية مع بعض العرب، والزعم أن هناك تفاهما مع الإدارة الأمريكية وفريق ترامب وربما بتفاهمات تحت الطاولة حول صفقة القرن وقضية القدس وحق العودة".

ونبه إلى أن الأمر وصل حتى إلى الحديث عن البحث عن قيادة فلسطينية جديدة تفرض من الخارج.

وشدد على أن حركة حماس تعتبر كل كذلك مجرد مزاعم لا تأخذها الحركة على محمل التصديق "ولكنها تثير غبارا وأسئلة وشكوكا والتباسات".

وأضاف: "على الذين قد ينصرف التفسير إليهم من العرب أن يبادروا لتصحيح الصورة، وتصحيح الصورة ليس بالضرورة بالقول بل بالفعل، واليوم أكبر فعل يجلي الصورة ويرد الشبهة هو أن نقف موقفا مشرفا في معركة القدس وأن نأخذ مواقف قوية ضد القرار الأمريكي بالقول والفعل وبنصرة فلسطين".

وأكد مشعل على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، لافتا إلى وجود أطراف خارجية تسعى لتكريس هذا الانقسام.

وقال أن معركة القدس ألقت بظلال إيجابية على المشهد الداخلي الفلسطيني، مضيفا: "يجب أن نخوض المعركة موحدين سواء تعلق الأمر بالأداء الميداني وإدارة النضال في مواجهة المحتل أو إدارة القرار السياسي بشراكة، وآمل أن تكون معركتنا لصالح القدس إسهاما كبيرا في التعجيل بطي صفحة الانقسام".

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