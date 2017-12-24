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السودان: زيارة أردوغان ترتقي بعلاقاتنا إلى مستوى استراتيجي

السودان: زيارة أردوغان ترتقي بعلاقاتنا إلى مستوى استراتيجي
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبلاده، من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى استراتيجي.

العالم - أفريقيا

وقال غندور إن: "زيارة أردوغان تحمل دلالات سياسية، إلى جانب التعاون الاقتصادي والتجاري الذي سيتم الاتفاق عليه".

وأبرز أن: "توقيت الزيارة يحمل مغزى سياسيا، لأن الأمة العربية والإسلامية تمر بظروف تلعب فيها تركيا دورا كبيرا، بقيادة الرئيس التركي لمنظمة التعاون الإسلامي".

وأوضح غندور، أن: "زيارة أردوغان للبلاد في مستهل زيارته الإفريقية، تعكس مكانة الخرطوم ودورها كجسر بين العالم وإفريقيا".

وأشار أن: "الميزان التجاري بين البلدين لا يرقى لطموحات الحكومتين والشعبين".

وذكر الوزير السوداني، أن: "مرافقة أردوغان، وفد كبير من الشركات ورجال الأعمال الأتراك، سيدفع إلى رفع التعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وأضاف: "ذلك يعني أن السودان بموارده الضخمة، سيستفيد من النهضة الاقتصادية بتركيا، في كافة المجالات، من خلال نقل تجربتها في هذا الصدد إلينا" .

ويبدأ أردوغان، اليوم الأحد، من السودان جولة إفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

المصدر: روسيا اليوم

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