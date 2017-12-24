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العبادي تسلم ملفات التحقيق بفساد القطاع المصرفي

العبادي تسلم ملفات التحقيق بفساد القطاع المصرفي
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة الحياة اللندنية، الاحد، ان مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تسلم ملفات تحقيقات مكتملة بشأن الفساد في القطاع المصرفي، فيما اشارت الى ان سياسيين ومسؤولين ومقاولين متورّطون بتحويل أموال عقود وهمية للخارج.

العالم - العراق

ونقلت الصحيفة عن مصادر عراقية قولها ان "مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تسلم من لجان تحقيق عليا أمس، ملفات مكتملة تخص تحقيقات في ملفات فساد بالقطاع المصرفي"، مبينة انه "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورّطين".

واضافت المصادر ان "تحقيقات طويلة على مدى أشهر، أسفرت عن كشف ملفات فساد تتعلّق بتبييض أموال من طريق القطاع المصرفي"، مشيرة الى ان "شخصيّات سياسية ومسؤولين ومقاولين ووسطاء، متورّطون في تحويل أموال عقود وهمية إلى أرصدة مصرفية داخل العراق وخارجه".

وتابعت ان "عملية الكشف عنها كانت معقّدة"، لافتة إلى أن "الملفات الآن بحوزة مكتب العبادي، لكن من غير المحدّد حتى الساعة موعد اتخاذ الإجراءات بحقّ المتورطين فيها".

وشددت المصادر "عزم الحكومة على محاسبة المتورطين"، موضحة ان "المحققين الدوليين ساعدوا في ملاحقة حسابات مصرفية بأسماء مختلفة في بنوك خارج العراق، فيما استدلّ هؤلاء على شبهات الفساء من أرقام مبالغ عالية على رغم وجودهم في وظيفة حكومية".

وأعلنت الحكومة العراقية نهاية تشرين الثاني الماضي، عن إطلاق حملة ضد الفساد، بعد تفعيل عمل محققين دوليين لهذه الغاية العام الماضي.

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