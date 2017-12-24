مصر.. 3 قتلى و6 جرحى بإطلاق نار في الجيزة

العالم - مصر

وتلقى قسم شرطة مركز العياط، بلاغا من عدد من الأهالي، يفيد بقيام مجموعة من الملثمين بفتح النيران على أحد مقاهي قرية العامرية.

وانتقل اللواء رضا العمدة نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مسرح الجريمة لفحص البلاغ، وأمر بخروج عدة مأموريات لتتبع الجناة والبحث عنهم وضبطهم، وتباينت أقوال الشهود حول عدد مطلقي النيران ما بين ملثم أو ملثمين اثنين، وما زالت قوات الأمن تطارد الجناة.

ويواصل فريق المباحث برئاسة العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم مروان الحسيني رئيس مباحث العياط مناقشة شهود العيان من رواد المقهي.

المصدر: وكالات