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لافروف للاتحاد الأوروبي: لا تنجروا خلف الدول الكارهة لروسيا

لافروف للاتحاد الأوروبي: لا تنجروا خلف الدول الكارهة لروسيا
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية سيرغي لافروف عن أمله، بأن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن الإنصات للدول الكارهة لروسيا، خلال عملية بناء العلاقات مع موسكو.

جاء ذلك في حديث أدلى به سيرغي لافروف لصحيفة سيميريني القبرصية وقال: "من الواضح جدا أن تكثيف وتشديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد روسيا بضغط من الولايات المتحدة، تسبب في أضرار جسيمة للعلاقات بين روسيا ودول الاتحاد. ونحن نقدر موقف قبرص الداعي لتطبيع  العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بأسرع وقت ممكن".

وأشار لافروف إلى أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو في أكتوبر من العام الجاري،  آفاق إنعاش الحوار الكامل في مختلف المجالات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وذكر الوزير الروسي أن موسكو تعلم أن الأوساط السياسية وكذلك أوساط الأعمال في دول الاتحاد الأوروبي باتت تعرب أكثر فأكثر عن سخطها وامتعاضها من الوضع السائد بين موسكو وبروكسل.

وقال لافروف إن موسكو تأمل بأن يتغلب الاتحاد الأوروبي على الجمود في التفكير ويعثر على القوة في نفسه للتخلي عن بناء سياسته مع روسيا وفقا لمبدأ "أقل حد ممكن من القواسم المشتركة". ودعا لافروف إلى عدم الانجرار خلف بعض الدول التي تلعب "الورقة المناهضة لروسيا" بهدف تحقيق مآربها وحل مهام أنانية ضيقة.

المصدر: نوفوستي

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