إكتشاف أهم أسباب الصلع والشيب

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وقد إكتشف العلماء خلال دراستهم لأمراض وراثية نادرة أنّ آلية فقدان الشعر والشيب واحدة. فقد إتضح أنّ بروتين "كي أر أو إيكس 20"هو أهم مكونات الخلايا المكونة للشعر وأنّ إشتقاقات هذا البروتين تؤثر في صبغة الشعر.

وقد بيّنت نتائج التجارب التي أجراها الباحثون على الفئران المخبرية أنّ نقص هذا البروتين أثّر في لون شعرها لذلك قرّروا إجراء المزيد من التجارب لمعرفة مدى علاقة ذلك بشعر الإنسان.

ومن المثير للانتباه أنّ البروتين كي أر أو إيكس 20 يشارك بفعالية في الجهاز العصبي الطرفي وأنّ نقصه يرتبط بضعف مواجهة الإجهاد الذي بدوره يُعتبر أحد أسباب الشيب المبكر. ويشير رئيس الفريق إلى أنّ التشوهات في هذا البروتين والخلايا الجذعية تلعب دوراً هاماً في عملية فقدان الشعر وظهور الشيب.

ومع أنّ الصلع والشيب تطور طبيعي عند التقدم بالعمر إلا أنّ البعض ينزعج جداً من ذلك. ويقول الدكتور "لو لي" الذي يرأس فريق البحث إنّه واثق من أنّ هذا الإكتشاف سوف يسمح ليس فقط بإبتكار طرق فعالة لعلاج الصلع والشيب بل وأيضاً سيساعدنا في حل لغز أسباب الشيخوخة، لذلك "يجب أن نبدأ الإختبارات على البشر.

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