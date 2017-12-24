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المحاماة .. مهنة الدفاع عن المظلومین
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الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش
المحاماة مهنة يقوم مزاولوها انهم يسعون للدفاع عن المظلومين ولتطبيق القوانين بشكل صحيح من خلال تقديم ايضاحات كاملة لموكليهم حول اوضاعهم القانونية والمشاكل التي وقعوا فيها والتي يعتبر الجميع معرضين للوقوع فيها.. كما يقوم المحامون بتمثيل موكليهم في المرافعات امام القضاء وفي الحالات الطارئة بحسب القانون بناء على وكالة تمنح لهم.
تصنيف :
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كلمات دليلية :
#المحاماة
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