السعودية تواصل تخرصاتها ضد ايران

العالم - السعودية

وقال المعلمي​ في حديث صحافي، أنّ السعودية تقف بكلّ حزم وقوّة في مواجهة ما وصفته "التوغّل الإيراني في الدول العربية" حسب زعمه.

وتكرارا للمزاعم السعودية السابقه ضد ايران، قال المعلمي ان "جهود السعودية ظاهرة للعيان في التصدّي لمحاولات ​النظام الإيراني"​ في ما اعتبره حسب زعمه "نشر ​الإرهاب​ في ​العالم العربي​، عن طريق الأحزاب الطائفية الّتي تموّلها طهران مثل "​حزب الله​"، والمليشيات الطائفية في ​العراق​ و​سوريا​ وميليشيا الحوثي (​حركة أنصار الله​) في ​اليمن​" ناسيا ما تقوم به الرياض في نشر الارهاب والتطرف في مختلف دول العالم خاصة في سوريا والعراق وكذلك عدوانها على اليمن الذي اودى بحياة عشرات الالاف من المدنيين وتشريد ملايين منم وانتشار الكوليرا في هذا البلد.

وتابع المعلمي تخرصاته وزعم أنّ "جميع هذه العصابات تمارس البلطجة ضدّ الأمة العربية، لكن السعودية تتصدّى لها بكلّ ثبات وحزم وقوّة على الصعيد الميداني، وكذلك على الصعيد الدبلوماسي في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية".

وفي ما يتعلّق بالأزمة مع النظام القطري، ذكّر أنّ "موضوع قطر ليس على البال، وأنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكّد ذلك عندما قال "إنّ قضية قطر صغيرة جدّاً جدّاً جدّاً""، داعياً إلى "عدم التفكير فيها.

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