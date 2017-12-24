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منظمة حظر الاسلحة الكيماوية تنعي شهادة مُعاق ايرإني

منظمة حظر الاسلحة الكيماوية تنعي شهادة مُعاق ايرإني
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

نعت منظمة حظر إنتشار الأسلحة الكيماوية OPCW من هولندا شهادة «علي خوش لفظ» مُعاق الحرب الكيماوي وذلك خلال رسالة بعثتها إلى زوجته، والتي اعتبرت اياه من الوثائق الدالة للجمهورية الإسلامية في مجال نزع الأسلحة الكيماوية.

العالم - ايران

ونقلاً عن بيان السفارة الإيرانية في هولندا أعربت السيدة «ماغدالنا اسبالينسكا» مسؤولة العلاقات العامة للمنظمة في رسالتها عن أسفها لاستشهاد المضحي علي خوش لفظ معربة عن تعاطفها مع اُسرته وزوجته.

وأضافت «ماغدالنا» في هذه الرسالة: إننا فقدنا الآن صديقاً لنا في منظمة حظر الاسلحة الكيماوية كان علماً دالاً علي مظلومية ايران في مجال الاسلحة الكيماوية. إنه أتحفنا بالكثير من خلال إبلاغنا بتجاربه المؤلمة وأحاديثه الكثيرة حول الغازات السامة وكفاحه الطويل في مواجهة هذه الحالة الصعبة حيث كانت الكلمة التي أدلى بها في منظمة مكافحة الأسلحة الكيماوية رسالة قوية مناهضة لهذا النوع من السلاح.

علماً بأنَّ الراحل« علي خوش لفظ» كان مصاباً بإعاقة بلغت نسبتها 70 بالمائة خلال الحرب المفروضة (1980-1988) واستشهد الاسبوع الماضي بعد معاناة طويلة مع المرض .

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