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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر مدحت عبيد من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13عاما) من حي شعفاط وسط القدس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13 عاما) من حي شعفاط وسط القدس
مراسل العالم: القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم على تجمع لمرتزقة العدوان في فرضة نهم
استشهاد يمني بغارة لطيران العدوان السعودي على منطقة آل الشيخ في صعدة
اصابة شاب برصاصة في الوجه خلال مواجهات على مدخل كلية العروب بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية:اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل
مصادر فلسطينية:مواجهات مع قوات الاحتلال اثر محاولتها اعتقال عدد من الأطفال قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل
الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرًا بإصابته قبل أيام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرقي غزة
مصادر فلسطينية:مواجهات مع قوات الاحتلال اثر محاولتها اعتقال عدد من الأطفال قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش
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الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:١٦
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