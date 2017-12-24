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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر مدحت عبيد من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13عاما) من حي شعفاط وسط القدس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13 عاما) من حي شعفاط وسط القدس
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مصادر فلسطينية:اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل
مصادر فلسطينية:مواجهات مع قوات الاحتلال اثر محاولتها اعتقال عدد من الأطفال قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل
الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرًا بإصابته قبل أيام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرقي غزة

مصادر فلسطينية:مواجهات مع قوات الاحتلال اثر محاولتها اعتقال عدد من الأطفال قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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