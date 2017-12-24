أول قداس للمسيح الكلدان في الموصل منذ تحريرها

العالم - العراق

وقال موقع الحشد الشعبي ان، المسيحيين الكلدان اقاموا في كنيسة مار بولص أول قداس في الموصل.

واضاف ان، القداس هذا العام يأتي بعد تحرير المدينة وسط اجواء أمنية مستقرة بعد طرد الجماعات التكفيرية.

واوضح ان، الاحتفال شارك فيه قادة الأجهزة الأمنية و ممثلو جميع المكونات تعبيرا عن اللحمة الوطنية التي يعتز بها ابناء الشعب العراقي.

و وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، بتعطيل الدوام اليوم وغدا الاثنين للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد.

يذكر ان قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية حررت في 9 تموز 2017، مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" بالكامل.

YUN-2