الصين تجني المليارات من صناعة الطائرات دون طيار

العالم- أسيا والباسفيك

وبحسب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، فإن قيمة السوق ستزداد إلى ثلاثة أمثال لتبلغ 180 مليار يوان بحلول 2025.

وتعد هذه التقديرات أعلى بكثير من توقعات مؤسسة (آي ريسيرش) في العام الماضي، والتي أشارت إلى أن القيمة الإجمالية لسوق الطائرات دون طيار بالصين، قد تصل إلى 75 مليار يوان بحلول 2025.

وتشهد صناعة الطائرات دون طيار توسعا بوتيرة سريعة في الصين خلال الأعوام الأخيرة بفضل الاستخدام الواسع لتلك الطائرات في مجالات كالمسح ورسم الخرائط، فضلا عن الاستهلاك المرتفع لها من قبل الأفراد.

وقالت الوزارة إن الصين تضطلع بدور رائد على الصعيد العالمي في استهلاك منتجات الطائرات آلية التوجيه.

وأضافت الوزارة "سنعمل في المستقبل على دفع إدارة وطنية موحدة لتلك الصناعة، وسنعزز تنافسيتها والمساعدة في دعم العديد من الشركات الرائدة في إنتاج الطائرات من دون طيار بحلول 2020".

الدولار=6.57 يوان صيني

المصدر: شينخوا