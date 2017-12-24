البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة بزعم العثور على جسم مشبوه في المكان
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة الشمالي
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر مدحت عبيد من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13عاما) من حي شعفاط وسط القدس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13 عاما) من حي شعفاط وسط القدس
مراسل العالم: القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم على تجمع لمرتزقة العدوان في فرضة نهم
استشهاد يمني بغارة لطيران العدوان السعودي على منطقة آل الشيخ في صعدة
اصابة شاب برصاصة في الوجه خلال مواجهات على مدخل كلية العروب بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية:اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل

الصين تجني المليارات من صناعة الطائرات دون طيار

الصين تجني المليارات من صناعة الطائرات دون طيار
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

تتوقع الصين ارتفاع قيمة صناعة الطائرات بلا طيار بواقع 40 % على أساس سنوي، لتصل إلى 60 مليار يوان (حوالي 9.1 مليار دولار) بحلول 2020.

العالم- أسيا والباسفيك

وبحسب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، فإن قيمة السوق ستزداد إلى ثلاثة أمثال لتبلغ 180 مليار يوان بحلول 2025.

وتعد هذه التقديرات أعلى بكثير من توقعات مؤسسة (آي ريسيرش) في العام الماضي، والتي أشارت إلى أن القيمة الإجمالية لسوق الطائرات دون طيار بالصين، قد تصل إلى 75 مليار يوان بحلول 2025.

وتشهد صناعة الطائرات دون طيار توسعا بوتيرة سريعة في الصين خلال الأعوام الأخيرة بفضل الاستخدام الواسع لتلك الطائرات في مجالات كالمسح ورسم الخرائط، فضلا عن الاستهلاك المرتفع لها من قبل الأفراد.

وقالت الوزارة إن الصين تضطلع بدور رائد على الصعيد العالمي في استهلاك منتجات الطائرات آلية التوجيه.

وأضافت الوزارة "سنعمل في المستقبل على دفع إدارة وطنية موحدة لتلك الصناعة، وسنعزز تنافسيتها والمساعدة في دعم العديد من الشركات الرائدة في إنتاج الطائرات من دون طيار بحلول 2020".

الدولار=6.57 يوان صيني

المصدر: شينخوا

روابط ذات صلة

الصين.. إختبار أكبر طائرة برمائية في العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أميرة بريطانية تعتذر بسبب "بروش" عنصري

نائب مصري يتهم الكونغرس الامريكي بـ"الهوس والجنون"

جميع الأسرى الأطفال تعرضوا لتعذيب نفسي و60% لجسدي

شاهد.. انقسام أميركي حول قرارات ترامب ضد القدس

كردستان.. من الخيارات السيئة الى الاسوأ

مواطن أمريكى أطعم غزالة فجلبت عائلتها للمتجر لأخذ حصتهم من الطعام مثلها

شاهد.. الاحتلال يبحث عن تهويد حائط البراق

"سلامة" يستبعد عقد المؤتمر الليبي الجامع لهذه الأسباب

الصين تجني المليارات من صناعة الطائرات دون طيار

هل يترأس الشرع مؤتمر "سوتشي"؟

السودان تعتقل رئيس تحرير بعد موجة مصادرات للصحف

سامح شكري يعلن أسباب عدم ذكر اسم أمريكا في قرار القدس

تونس: وقفة احتجاجية تطالب بسن قانون يجرم "التطبيع مع إسرائيل"

مواجهات بالخليل على مدخل مخيمي الفوار والعروب

الدوما يشيد بالتعاون مع ايران لمكافحة الارهاب

القوات اليمنية تباغت لواء الكوكباني في الحديدة

علماء يدرسون "لغة" الدجاج!

أول قداس للمسيح الكلدان في الموصل منذ تحريرها

ديالى تحكم بإعدام دواعش المقدادية

ديمقراطية البيت الابيض: كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً

الأکثر مشاهدة