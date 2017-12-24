هل يترأس الشرع مؤتمر "سوتشي"؟

العالم - سوريا

وقال المبعوث الروسي إن “مجموعة العمل الخاصة بتحرير المعتقلين في سوريا ستباشر نشاطها خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، وستضم في قوامها فقط ممثلي الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) ومن دون الأطراف السورية، مضيفاً بأنه “يجري تكوين المجموعة حالياً، ويتطلب ذلك بعض الوقت لأن مستوى الثقة بين الأطراف المتنازعة في سوريا لا يزال متدنياً جداً”.

فيما قالت مصادر معارضة، في وقت سابق، إن النائب السابق للرئيس السوري ،فاروق الشرع، وجهت له الدعوة ليقوم بافتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

ووفقاً لما نشرته جريدة الحياة في مقال للمعارضة السورية، سميرة المسالمة، في 8 كانون الأول 2017، فإن “شخصيتين معارضتين رشحتا نائب الرئيس السوري السابق، فاروق الشرع، لقيادة مؤتمر الحوار الوطني في مدينة سوتشي الروسية.

المصدر : شام تايمز

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