"سلامة" يستبعد عقد المؤتمر الليبي الجامع لهذه الأسباب

العالم - ليبيا

وبرر سلامة، صعوبة عقد المؤتمر، بغياب المصالحات وقبول الأطراف الليبية بعضها لبعض، معتبرا أنه لكي يتم عقد مؤتمر جامع بين كل الأطراف الليبية، لابد من التوصل إلى حد معين من التصالح وقبول الآخر، وهو ما لايزال غير متوفر، إضافة لصعوبة أخرى تتمثل في الاتفاق على مكان عقد المؤتمر داخل ليبيا.

وحذر المبعوث الأممي، في تصريحات تلفزيونية، من خطورة الوضع الذي تعيشه ليبيا، مؤكدا أن البعثة تعمل بكل ما لديها من امكانات مع الحكومة الحالية، إلى حين انتخاب حكومة جديدة، عقب إجراء انتخابات.

المصدر: بوابة افريقيا الإخبارية

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